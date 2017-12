Abarrotan calles antes de Navidad

Publicidad

Las calles del primer cuadro de la ciudad, así como los negocios de venta de ropa, juguetes y alimentos, tuvieron una gran afluencia de irapuatenses que se preparan desde este sábado para la Noche Buena y la Navidad.Los regalos para el intercambio y comprar todos los alimentos para la cena de Noche Buena, así como la compra de ropa para regalar o para estrenar en esta festividad, provocaron que los ciudadanos llenarán las calles durante este sábado.Claudia Zavala, madre de familia, compartió que para este año preparará un pavo para su familia, indicando que lo importante de estas fechas es convivir y pasar una bonita Navidad.Los comerciantes también aprovechan estas fechas para poder vender sus productos para la cena de Navidad, como el puesto en el mercado Miguel Hidalgo, el más grande de Irapuato, de la señora Luz María Aguirre.“Las ventas no están tan altas como en otros años. Yo tengo 40 años ya vendiendo aquí en el mercado y uno se acuerda de los otros tiempos y la verdad ahorita no se vende igual, la gente busca lo más barato, entonces vendemos un poco más pero no como en otros tiempos”, reconoció doña Luz.Con piñatas en mano, vasos y platos desechables, así como cajas de regalo y juguetes, los irapuatenses lidiaron con el tráfico que se originó en el centro de la ciudad por las compras para la Navidad.