Encuentran cuerpo en terracería

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El cuerpo de un hombre sin vida fue encontrado a un costado de un camino de terracería que comunica Salamanca a la comunidad Unión de liebres en el kilómetro 63 por el canal de Coria.Al filo de las 08:00 horas se reportó en la central de emergencias de una persona tirada a un costado se dicho camino y que no respondía, movilizándose las unidades de emergencias al lugar.Primeramente llegaron elementos de FSPE quienes acordonaron el lugar para el arribo de Paramédicos de Cruz Roja.Al arribar los paramédicos revisaron los signos vitales de un hombre de aproximadamente 40 años de edad el mismo ya no daba señales de vida.El hoy occiso presentaba varios impactos de bala, vestía pantalón de mezclilla color azul playera de rayas azul y un tipo chaleco café, hasta el momento el cuerpo no ha sido identificado.Al lugar arribaron Agentes Ministeriales y Peritos para iniciar con las primeras indagatorias.Más tarde arribaron personal de SEMEFO,quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo para practicarle la necropsia de ley correspondiente.