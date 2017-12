Fuga en Navidad (Relato ficticio)

Publicidad

Qué bueno haber logrado salir del penal; sólo me queda esperar a que llegue mi madre acá al rancho donde me encuentro con mis abuelitos en Zacatecas, porque lo que es de Guanajuato no quiero saber nada.Lo bueno fue que desde octubre que preparé mi fuga todo salió a la perfección; aunque ya me habían advertido que del Cereso Mil de Valle de Santiago, de Alta Seguridad nadie salía, yo nunca perdí la esperanza y gracias a mi compadre Godoy logré los conectes necesarios para poder escapar.Al cabo que los 37 años que me habían puesto los pinches jueces eran bien injustos, pues yo no maté a nadie, y mucho menos les disparé a los otros que quedaron heridos, porque yo únicamente manejé la camioneta en que llevaron a los muchachos y otros fueron los que les dispararon, pues a mí sólo me habían dicho que se iban a aventar “un tiro derecho”, o sea que solamente se iban a pelear con manos y pies, pero para mi fue gran sorpresa ver que sacaron sus armas y les dispararon.Nada más oí los gritos de los meros macizos que me ordenaban “Rápido ‘Pitoytoy’ enciende la camioneta y vámonos a la chingada”. Yo todo miedoso obedecí y nos fuimos.Quién iba a pensar que años después me iban a detener echándome la culpa por homicidio, si les expliqué varias veces que yo no había matado ni herido a nadie, pero nadie me creyó y el defensor de oficio solo me dijo que no había nada que hacer que estaba todo en mi contra y pues yo no podía pagar a un abogado particular, porque cobraban re’ caro.Me dijeron que al cabo con un buen comportamiento podrían rebajarme la pena; pero quién va a aguantar 30 años en la cárcel.Ya pasaré esta Navidad con mi madrecita y con algunos de mis hermanos que puedan venir muy secretamente para que no los sigan los Policías Ministeriales, de seguro han de andar vueltos locos, porque de ese Cereso me habían dicho que nunca nadie se había fugado; ya salió en todos los periódicos (a.m. 20/12/2017, Pág. 12A) y me han de andar buscando por todos lados.Mi compa Godoy se portó a todo dar porque consiguió los 150 mil pesos que le di a un jefe de turno para que me ayudara y todo quedó precisamente para el día 16 de diciembre durante la posada que se iba a celebrar en el penal.De seguro ya estarán investigando a todos, pero no saben que todavía dos días antes de mi fuga aún no se confirmaba si se iba a hacer la transa y hasta anduve con diarrea por los nervios que tenía y ese mismo día mi compa me mandó un aviso para que me preparara porque ya había cerrado el trato y entregado la lana.No hay como lograr pasar la Navidad principalmente con la familia de uno y esto no se valora por quienes pueden hacerlo cada año hasta el punto de que ya ni les interesa o ni lo aprecian; pero cuando está uno en la cárcel no saben la desesperación que da el no poder ni siquiera ver a la familia.Mi máxima ilusión, mi sueño y mi desesperación era salir de ese penal infernal para pasar al menos una Navidad en paz, aunque sea con parte de mi familia y aunque ande fugado. FIN.¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo 2018!