La Olla: Diego a punto de…

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Diego Sinhué Rodríguez Vallejo parece tener (casi) la candidatura en la bolsa, pero no puede cantar victoria hasta que la anuncien formalmente.En el PAN de Guanajuato el fantasma de la división de panistas está en el aire. Todavía falta convencer a varios grupos de la candidatura de Diego.La licencia del síndico Carlos Medina Plascencia puso nervioso al oficialismo azul y a su “delfín” a la gubernatura; no se puede negar el peso del primer panista alcalde y gobernador de Guanajuato. Pero de eso a que Medina pretenda tumbar la pre candidatura a Diego, hay un abismo.Aunque el panorama podría cambiar al regreso de las fiestas decembrinas. Pero hoy, hoy, hoy, si alguien tuviera que apostar, pondría sus fichas en el ex Secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado.Su virtual candidato presidencial de “Por México al Frente”, Ricardo Anaya Cortés, dejó en claro que la “moneda está en el aire” en la candidatura a Gobernador, que hay que esperar a que haya una convocatoria donde los interesados confirmen su interés y se pongan las reglas para el “dedazo” azul.Dice que él es el candidato y no el dirigente del partido, que la decisión no está en sus manos. En lo formal es así, pero en la realidad pues es ingenuo pensar que no influirá en la definición de las candidaturas a Gobernador y a las alcaldías más pobladas (como es León), de eso depende en gran parte la cantidad de votos que tanto va a necesitar el “chico maravilla” y el frente con PRD y Movimiento Ciudadano.Lo de la ovación a Diego en el evento de Anaya tampoco define algo, aunque le salió muy bien a Charlie Alcántara. Fue decir “aquí estoy, las simpatías del panismo están conmigo”, como fue hace un año en la elección de consejeros. Pero nada más, las variables para elegir al candidato más competitivo son más enredadas que aplausos.Ahí está para muestra la designación como candidato del hoy gobernador, Javier Corral Jurado, hace casi dos años en Chihuahua. Duro crítico de Anaya, su rival interno por la dirigencia nacional del PAN, pero al final las valoraciones internas y externas no dejaron duda de que sería su mejor “gallo”, y así lo fue.Nadie puede negar que Márquez-Diego están hoy muy cerquita de Anaya. Un dato que abona mucho es que para recolectar el mínimo de las mil 500 firmas que el queretano necesitaba de panistas de Guanajuato para su registro, la talacha de un día recayó precisamente en la estructura de Diego Sinhué y de la diputada federal y aspirante a la candidatura al Senado, Alejandra “La Wera” Reynoso Sánchez.Ricardo se apoyó en Diego y Alejandra para ese paso fundamental del registro, y eso cuenta. La convocatoria y acarreos de sus equipos fueron también clave para el recibimiento de Anaya en León.Diego y “El Castor”, Juan Carlos Muñoz, fueron por Anaya al aeropuerto, lo llevaron a una reunión privada con 40 emprendedores en el Centro de Innovación de la Universidad De La Salle, y juntos llegaron al Poliforum. Son compañeros y amigos desde que fueron diputados federales. Eso cuenta pero no decide.El senador Fernando Torres Graciano tomó la decisión de no ir al evento de Anaya, pero no ha dejado de aparecer en otros, como la reunión navideña hace una semana con más de mil personas en León en la que parte de su mensaje fueron “flores” para Carlos Medina. “Si no soy yo, ahí está él”, parece decir...Medina está listo para lo que se ofrezca en el proceso electoral. “No estoy buscando un cargo público, la pelota no está en mi cancha, si me ocupan díganme para qué y veremos”, dice.Luis Alberto Villarreal García también dice que se va a anotar, ya veremos para qué le alcanza.Ricardo y el PAN necesitan de muuuuuchos votos en Guanajuato, ¿quién se los da?... Eso lo define todo.En sus marcas, listos... Llegó la hora de la verdad a los aspirantes independientes: Juntar las firmas.En total fueron 40 los ciudadanos que presentaron ante el Instituto Electoral de Guanajuato (IEEG) su intención para ser candidatos independientes a las alcaldías en 21 de los 46 municipios.Hay aspirantes para: Celaya, León, Irapuato, Dolores Hidalgo, Villagrán, Comonfort, Pénjamo, Abasolo, Salamanca, San Miguel de Allende, Valle de Santiago, Acámbaro, Apaseo el Grande, Atarjea, San José Iturbide, Huanímaro, Juventino Rosas, Uriangato, Tarimoro, Ocampo y San Felipe.Pero esa es sólo una buena intención, pues para obtener su registro deben cumplir con el requisito legal de firmas. El plazo para hacerlo arranca hoy 24 de diciembre y termina hasta el 6 de febrero, que son 45 días.Deben reunir el 3% de firmas de la lista nominal de sus municipios. A excepción del alcalde de Comonfort, Alberto Méndez, quien es hoy el único Primer Edil independiente y que busca la reelección.El mayor entusiasmo independiente está en Irapuato con cinco aspirantes, Celaya cuatro, y en León son tres: Édgar Omar Chico Mercado, Rubén Omar Fonseca Caldera y Carlos Montes de Oca Estrada.Édgar, de 33 años, es un empresario de la curtiduría. Tiene el respaldo del movimiento “Ahora” que a nivel nacional encabeza Emilio Álvarez Icaza. Inquieto en el activismo social en 2005 fundó PADICHI, una asociación ecológica en Guadalajara, Jalisco; y en León encabeza la A.C. “Fénix Revolucionando Conciencias”, que trabaja en la prevención de adicciones en universidades y polígonos de desarrollo.La primer regidora de su planilla es Norma Nolasco, una luchadora social de muchos años en los temas de género. Intentó ser la dirigente estatal del partido Movimiento Ciudadano, el cual abandonó luego de acusar ser víctima de violencia política y presentar denuncias por bloquearle su derecho a participar.Otro aspirante es Carlos Montes de Oca, de 68 años, reconocido activista de izquierda en León. Es licenciado en Psicología por la Ibero, cuenta con Maestría en Psicología Social en la Universidad de Londres y Doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Guanajuato. Es Psicoterapeuta desde 1980.En la función pública tiene experiencia como Director del Centro de Atención y Prevención del Abuso Sexual y Maltrato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) León (1992-1995); Secretario Particular del Delegado de la Benito Juárez, D.F., y Subdirector de Participación Ciudadana en la Delegación Magdalena Contreras, entre otros.En la actividad política militó por muchos años en el PRD y recién dejó las filas de Morena por diferencias con el manejo en Guanajuato que tiene el partido de Andrés Manuel López Obrador.Y un tercero es Rubén “El Bravo” Fonseca, de 38 años, quien es empresario zapatero. Es promotor también de las firmas para que obtenga el registro como candidato presidencial el ex perredista Armando Ríos Piter, a quien conoció en universidades de Estados Unidos donde tomó cursos luego de estudiar la Licenciatura en Negocios Internacionales y la Maestría en Gestión Pública Aplicada por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).Invitado por el ex secretario de Educación Pública Federal, el leonés José Ángel Córdova Villalobos, encabezó la Oficina de la SEP en el estado de Tabasco y regresó para ser coordinador de finanzas de la campaña del médico a la Alcaldía de León en 2015. Aunque nunca ha militado en partidos políticos.En Irapuato destacan dos que han estado cerca del panismo. Enrique Cossio Vargas, ex secretario particular del ex alcalde Sixto Zetina Soto: y Ricardo Castro Torres, quien también en esa etapa fue el Presidente del Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.En Celaya entre los nombres llama la atención el de Jorge Acuña Dávalos, ex Jefe de la Policía Municipal. También lo intentará un ex alcalde priísta de hace 30 años, Javier Mendoza Márquez.En Salamanca uno de los aspirantes es un ex panista: Tomás Gutiérrez Ramírez, ex director general del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (Inaeba) en este sexenio de Miguel Márquez.La Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León tendrá en 2018 un año definitivo para su futuro.Se terminó el periodo de aprendizaje de un modelo inédito de coordinación entre autoridades de los tres niveles de Gobierno y de los tres Poderes del Estado con representantes de la sociedad civil. La Mesa cumplirá en marzo dos años y sería darse un balazo en el pie descalificar ese esfuerzo, como también una gran mentira decir que marcha como miel sobre hojuelas, y que sus resultados están a la vista.El organismo lo encabeza la maestra Rocío Margarita Naveja Oliva cuyo periodo termina en marzo, pero le adelanto que, en la siguiente reunión, se pondrá a consideración su permanencia hasta después de las elecciones.El motivo de quedarse es que fue sumada a la Comisión Ejecutiva de de la Red Nacional de Mesas de Seguridad que coordina SOS, el organismo que fundó el empresario Alejandro Martí y dirige Orlando Camacho. Y desde ahí habrán de empujar propuestas que presentarán a los candidatos.En 2018 será, por fin, el año en que aterrice el largamente cacareado Fideicomiso de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadano (Fifosec), que no administra La Mesa sino un Comité Técnico, pero donde sí tienen una participación directa en el diseño de los proyectos en los que se invertirán esos recursos.Ya están en el fideicomiso 25 millones de pesos (aportados en partes iguales por Estado y Municipio). Se dijo desde hace un mes que estaba en revisión el primer contrato que sería el proyecto de “Convergencia Estratégica para la Seguridad”, y que ése será el eje rector para aterrizar las tres líneas de acción acordadas: Fortalecimiento del Capital Humano, Inteligencia y Prevención del Delito.El Comité Técnico del Fifosec lo integran seis ciudadanos: René Solano Urban, Eduardo Gómez López, Alfonso Felipe de Jesús Morales, Antonio García Gómez, Arturo Romo Fernández y José Ignacio Morales. Y, por parte de la autoridad: el presidente de la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento, Luis Ernesto Ayala Torres; el secretario de Seguridad Pública Municipal, Luis Enrique Ramírez Saldaña; los titulares de la Tesorería y la Contraloría, uno del Gobierno Estatal y el de la fiduciaria.Pero la Mesa no se limita al Fifosec y para 2018 tiene proyectos qué arrancar cuyo reto es llevarlos del papel a la calle; de las buenas intenciones a las acciones concretas y permanentes. Y eso no implica necesariamente una millonaria inversión sino algo más difícil: voluntad de trabajo.Uno de los proyectos es impulsar un programa específico de prevención de las adicciones y la deserción escolar en colonias marginadas como: Medina, Piletas, Lomas de Echeveste y León II, entre otras. Para ello pedirán también el apoyo de las universidades públicas y privadas pero, sobre todo, de todas las autoridades. Por ejemplo, en Medina no hay secundaria ni centro de salud, y varias zonas son aún irregulares; así es complicado construir seguridad pública y no lo harán con policías y patrullas.Otro plan de La Mesa es la campaña contra las adicciones y la violencia intrafamiliar desde las empresas. Y para eso requerirán menos discurso y más trabajo de líderes de cámaras empresariales.Para que todo eso tenga resultados ocupan que las autoridades no sólo cumplan con ir a las sesiones mensuales de La Mesa, saludar cordialmente a los ciudadanos y repasar las justificaciones de siempre.Requieren un plan integral con tareas concretas para todos, empezando por el liderazgo del alcalde Héctor López Santillana y su titular de Seguridad; y del secretario de Seguridad Estatal, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, y un subsecretario de Prevención del Delito, Marco Rodríguez, al que sólo se le ve en la grilla panista.