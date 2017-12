Pobreza y riqueza en el panismo

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Para alcanzar la máximavictoria, es necesarioser inescrupuloso”.Napoleón BonaparteHay, no cabe duda, en nuestra vida social y política seres de excepción. Son notables por su talento, sensibilidad, cultura, acierto y fineza en el proceder, de donde apoco sin proponérselo destacan. No ofenden a los varones ni por equívoco mucho menos a las damas.De esos personajes hay que esperar siempre una guía y jamás la abrupta censura, el simple no sin sustento o la crítica acerva por desahogo.Desde su talante proceden juicios y pautas firmes por la madurez del razonamiento. Para ellos sobra lo escabroso.Tal vez de ese nivel sean algunos panistas en ejercicio municipal, sólo que desde su llegada al actual Ayuntamiento algo se les desbordó cual si pretendieran ser genios en activo.Es posible que no hayan pretendido, ni con poco, ser la conciencia del Alcalde; pero en el escenario real su protagonismo los hace aparecer empeñados no en confrontar y sí en imponer criterios. Pretenden encarnar no el poder tras el trono, sino sobre él.Si Héctor López Santillana se va a lanzar al ruedo político para la segunda vuelta, requerirá un equipo no que lo adule y menos bajuno, que a todo diga: “Sí, señor Presidente”, sino capaz de pensar, reflexionar, una, otra y otra vez hasta el cansancio, en procedimientos, formas y ejecuciones que eleven al pueblo.Para nada convendrá que a quienes fueron como un aguijón o si se quiere piedra en el zapato los forme en la cuadrilla de nuevo.En política los tropezones son algo muy natural, pero una cuestión es la eventualidad en el andar y otra el que quienes deben sumar esfuerzos le den hoy y mañana una zancadilla al propio Edil, para exhibirlo como sin rumbo.Claro, se entiende que muchas de esas cuestiones han de ser y son definidas por el partido, en este caso el PAN, empero no hay que olvidar que en no pocas ocasiones los dirigentes se creen dueños de los organismos. Al respecto recordemos que recién entrado al cargo don Héctor le mandaron una lista de algo así como 600 inscritos en el padrón albiazul para que les diera chamba.Sí, hay colores, tendencias en los ayuntamientos, por eso los regidores de minoría o de partido, pero aún suponiendo que así sea, deben hombres y mujeres integrantes del Cabildo, entender que servir al pueblo es su misión, por ensima de ismos y egos.Casos hemos visto en los que un síndico o regidor, tal vez porque no durmió bien, lanza un zapatazo a la cabeza del gobierno del que forma parte, que porque la inseguridad se ha desbordado. Apoco tiene razón en su dicho, pero expuesto a manera de exabrupto hace que se pierda la capacidad analítica y demostrativa, más cuando quien arroja la piedra a su propio tejado no ilustra con soluciones.Y otra cuestión importante es ver que los malos funcionarios salen de un cargo por ineficientes y al rato ya bailan con la más bonita pues se acomodan en otros puestos o cargos, sea por lo que se quiera.¿Un ejemplo? El señor Campos Lango, que en Desarrollo Social no pudo o no quiso siquiera darle una plataforma legal a la elección de los comités de colonos, cuya normativa resulta ni más ni menos que entelequia, pues ese señor se cuenta que araña la posibilidad de jugar para candidato a diputado local. ¡Habrase visto!A este propósito sería saludable socialmente hablando que la nueva titular de DS, le diera una pasadita al mamotreto antediluviano que ahoga hoy por hoy a los comités de colonos a efecto de tirar a la basura lo que no es ya útil para que proponga al pleno del Ayuntamiento una normativa que se fundamente y defina, proceda y aproxime al pueblo en busca de la democracia.No podemos ni debemos calificar ahora el desempeño del actual titular del Ayuntamiento, pero es evidente que sus retos más complicados están en sí, para buscar la reelección, le atan las manos sin que pueda tener la más mínima capacidad de maniobra.Si otra vez le imponen la planilla, de ganar se repetiría la historia del tiempo que va marchando del presente trienio, en el cual un buen caudal de energías se dilapida en confrontaciones que buscan protagonismo más que la realización o concreción del bien colectivo.