Advierten peligro por pirotecnia

Moisés Herrera Saldaña, experto en Seguridad Pública, advirtió sobre los riesgos que implica para la población el fomentar la compra clandestina de pirotecnia en redes sociales. A pesar de que los niños son los más afectados considera que los accidentes por el uso explosivos han disminuido.



“En León tiene mucho tiempo que está prohibida su venta tanto de manera legal pues mucho más de manera ilegal y hay algunos otros estados en el país que no permiten esta venta pero aún así implica un riesgo para la salud y seguridad de las personas porque por muy inofensivo que parezca pues sigue siendo un artículo elaborado con pólvora”, explicó.

Publicidad

Comprar pirotecnia por Internet puede ser mucho más dañino al ser un producto no regulado y que no ha pasado por los controles de calidad, lo anterior representa un mayor riesgo para la salud y seguridad de las personas.



“Porque a veces incluso en los lugares donde está regulada su venta y éstos cuentan con toda la infraestructura en teoría se han visto experiencias y se han registrado incidentes muy lamentables”.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Con el acceso a Internet es muy fácil que los niños tengan acceso a los cohetes, baritas y demás artículos de pirotecnia que pueden parecer inofensivos, pero cada año no deja de ser lamentable que alguien resulte herido por esto.Herrera Saldaña exhorta a la población a no facilitar a los menores de edad este tipo de productos elaborados con pólvora, ni siquiera bajo la supervisión de un adulto. Asimismo, llama a no realizar este tipo de compras por Internet, pues es fomentar e incentivar el mercado ilegal.