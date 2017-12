Publicidad



"Muchas mamás se endeudaron muchísimo con el gasto de esos aceites de laboratorio, por eso pedimos el derecho al autocultivo", explica Adriana, originaria de Oaxaca y madre de una niña de 4 años con epilepsia de difícil control.



"Con el aceite con CBD, mi hija bajó a 50 crisis al mes. De los medicamentos de laboratorio tenía que tomar 12 mililitros al día, dos frascos al mes", recordó.



"Nosotras nos atrevemos a romper las reglas por la salud de nuestros hijos, porque hemos visto mejorías increíbles con la cannabis", indicó Adriana.



"Somos varias mamás las que estamos aprendiendo", sostuvo María.



"Nunca más se volvió a golpear ni contra el piso, ni contra las paredes, ni contra los cristales", afirmó Diana.



"No podrán detener a ninguna mamá que ya vio que su hijo sana con algo. Hay niños, pacientes, familias que se están beneficiando con esto", agregó.



En México, decenas de madres realizan cultivo doméstico de mariguana para preparar los aceites terapéuticos que requieren sus hijos con epilepsia.A unos días de que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) publique el reglamento de cannabis medicinal, integrantes de la agrupación Mamá Cultiva piden a Julio Sánchez y Tépoz, titular de la dependencia, que se incluya la preparación doméstica para que la norma beneficie a toda la población.Permitir sólo a las empresas el manejo de la cannabis medicinal implica dejar a pacientes epilépticos de escasos recursos sin acceso legal a un remedio que les garantiza calidad de vida, además de que condena a las madres al clandestinaje, sostuvieron.Las integrantes de la agrupación afirman que no cuentan con recursos para importar cada mes un frasco de medicina con cannabis, que cuesta 6 mil 500 pesos, mientras que el autocultivo de la planta no supera los 300 pesos para un tratamiento de 3 meses.En entrevista, Adriana detalló que durante 18 meses probaron fármacos convencionales para reducir las 200 crisis que sufría su hija al mes y que, al ver que la menor no mejoraba, recurrieron al CBD (aceite medicinal sin efecto psicoactivo).La mujer comenzó a comprarlo en Estados Unidos, pero no le alcanzaba para adquirirlo mensualmente, así que aprendió a cultivar la planta y a realizar los aceites de manera artesanal.Como ella, otras 200 madres mexicanas en la misma situación han comenzado a cultivar cannabis en sus casas, según datos de la asociación Mamá Cultiva, mientras que la fundación Autocultivo Medicinal en México (Amem) reporta que unos 10 mil pacientes realizan esto en el País.Sin embargo, reconoció que temen no tener certeza jurídica, por lo que continúan exigiendo a la Cofepris que regule el autocultivo.María, de la Ciudad de México, es madre de un niño con epilepsia de 16 años y también cultiva cannabis en su casa desde hace 6 meses.En el Estado de México, Diana, madre de un niño con TDAH, de 5 años, que padecía crisis de autoagresión, cultiva cannabis en su casa desde hace 2 años, pues es la única medicina, afirmó, que ha ayudado a sanar a su hijo.Margarita, mamá de un niño de 10 años con epilepsia, también hace cultivo doméstico. Pese a los riesgos, sostuvo que no dejará de hacerlo.