, opera como miembro de las Redes Sociales Progresistas de Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT).El ex subsecretario de Educación Básica de la SEP en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa

Fernando González Sánchez



"AMLO prefiere cancelar el futuro de niños al aliarse con Gordillo": Nuño

Obsesionado con alcanzar el poder a toda costa, @lopezobrador_ prefiere cancelar el futuro de las niñas, los niños y los jóvenes al establecer una alianza con Elba Esther Gordillo. Aquí la prueba: https://t.co/SGi7jFsnwj — Aurelio Nuño (@aurelionuno) December 24, 2017

. No ocupó un lugar junto al precandidato y fundador de Morena, sólo se le vio al lado de otros representantes de las redes.Incluso, adelantaron que organizará al menos 50 foros alrededor del país para apoyar al precandidato de Juntos Haremos Historia.En las elecciones de este año en el Estado de México, González Sánchez mostró su respaldo a Delfina Gómez Álvarez, ex candidata morenista al gobierno mexiquense.El ex titular de la SEP,Obrador,El ahora coordinador de la precampaña del aspirante presidencial del PRI, José Antonio Meade,con tal de hacer una alianza con Gordillo y con la CNTE para obtener votos.