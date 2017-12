Invitan a no encender fogatas y a reducir el uso de vehículos

Publicidad

Para las celebraciones de este fin de, autoridades ende Ecología en San Francisco del Rincón, invitan a evitar encendery reducir el uso deEl director de, Jorge Granados, señaló que considerando la situación de precontingencia ambiental que se ha registrado en la ciudad de León, es importante tomar medidas de prevención, sobre todo, por esta costumbre de encender fogatas y el incremento de la circulación de vehículos.Aún cuando no se trata de una medida a la que se le aplique una sanción, se indicó que no es una práctica permitida.“Esto es una mera recomendación, ya que no queremos que la calidad del aire en San Francisco del Rincón vaya a alcanzar algunos niveles como en municipios vecinos”.Por otro lado, el director de Ecología dijo que no sólo se trata de evitar encender fogatas, sino de la quema de esquilmos y predios con maleza; señaló que son espacios a los que se les prende fuego para consumir la hierba, sin embargo, en algunas ocasiones se sale de control y se termina ocasionando incendios en los que es necesario la intervención de los cuerpos de emergencia.“Ya que nosotros no estamos en precontingencia, como León, no debemos de olvidar que esas prácticas por costumbre nos generan un impacto en el estado de la calidad del aire”.