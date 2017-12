San Francisco comenzará nuevo prototipo para la recolección de basura

Publicidad

Elde San Francisco del Rincón comenzará a aplicar el nuevoCampaña depara la recolección deEl nuevoconsiste en que el camión recolector de desechos recorra las colonias de 7 a 9 de la mañana.Sólo en zonas estratégicas, como bulevares o lugares concurridos se haría doble recolección.Para iniciar, el martes se aplicará el proyecto en la colonia Ex Hacienda de Santiago, por lo que invitan a los vecinos de la zona a que participen sacando sus bolsas de basura sólo en el horario establecido, con el objetivo de brindar un servicio de calidad.De acuerdo al programa que se está desarrollando, en coordinación con la Dirección de Servicios Públicos, Ecología y Comunicación, se pretende optimizar el servicio y que la ciudadanía forme parte de la cultura de limpieza, sacando su basura a tiempo.Para este programa piloto ya se ha comenzado con el perifoneo para dar aviso a los habitantes de Ex Haciendas de Santiago, para que saquen su basura de 7 a 9 de la mañana, horario en el que pasará el camión recolector.En este proyecto, se pretende que los días domingos no se ofrezca el servicio y que en zonas estratégicas como bulevares, pueda ser doble horario de recolección, aunque es un punto que aun no se ha definido.Cabe señalar que este proyecto ya fue presentado ante el Ayuntamiento, y en su momento se habló de las deficiencias que había por concepto de la cantidad de desechos que ya se generan en el municipio.Por esta razón, en su momento se consideró que se trata de un proyecto importante, aunque no se descartó que la participación de la ciudadanía es un factor relevante; ya que de no cumplir con los horarios para dejar la basura en la calle, esto generará nuevos focos de contaminación.Es por ello que se tomó la decisión de dar paso en primer instancia a este proyecto a manera de prototipo. Y se espera que la respuesta de la ciudadanía sea favorable.En su momento se reiteró la importancia de la colocación de contenedores para que el camión de servicios públicos sólo se encargara de recoger la basura.Sin embargo, este proyecto, aunque en algunos puntos ha sido bien visto y sobre todo funcional, en la zona Centro ha sido motivo de queja de algunos vecinos, precisamente porque hay ciudadanos que los saturaban.De manera que las áreas aledañas se convertían en espacios sucios; a la fecha se cuenta sólo con alrededor de 80 contenedores colocados en diferentes puntos, tanto en cabecera como el comunidades.