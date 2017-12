Publicidad

#hidestheface #liesthesnake Una publicación compartida de Taylor Momsen (@taylormomsen) el Nov 22, 2017 at 4:00 PST

Seguramente en estas fechas más de uno debe estar viendo los clásicos navideños que siempre se disfrutan en temporadas decembrinas, entre ellas 'El Grinch', entre esta película y sus personajes destaca la pequeña Cindy Lou, recordada por sus memorables escenas llenas de ternura y suavidad.Hoy esa pequeña ha crecido y en definitiva, se dejó conquistar por la música luego de saltar con éxito de nuevo a la fama en Gossip Girl, actualmente esta joven luce irreconocible pero hermosa.Actualmente la chica no se parece mucho a su personaje infantil y tierno, se ha convertido en la líder de una agación musical de rock y su look se ha adaptado para ello.La banda se llama The Pretty Reckless, definitivamente dejó atrás las trencitas y colores navideños, para darle paso a su cabellera rubia rebelde y llena de vida.Con información de wapa.es