Es el 'señor' de las búsquedas de Google Trends

La serie de televisión “El Señor de los Cielos”, protagonizada por Rafael Amaya, está a punto de concluir después de 4 años de emisión y este año no dejó de ser la “protagonista” de las redes.Esta serie fue buscada constantemente en Google desde el 18 de junio hasta el 29 de octubre, a diferencia de otros programas como 13 Reason Why y Rosario Tijeas, quienes solamente fueron buscados en una ocasión.“El Señor de los Cielos” tuvo el pico más el 18 de junio y el 24 de ese mismo mes, antes de que iniciara la temporada los fanáticos ya estaban haciendo búsquedas.El final de la serie sería el próximo año en su sexta temporada y dejara una interrogante al espectador.Para Rafael Amaya el interpretar el papel de Aurelio Casillas lo llevó al éxito convirtiéndose hasta ahora en el mejor papel de su carrera como actor.Finalizar la quinta temporada del “Señor de los Cielos” provocó que Telemundo sufriera problemas de rating, ya que los estrenos que ha lanzado no han atraído a la gente.