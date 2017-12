Hugh Hefner y las increíbles cláusulas para que sus hijos hereden su fortuna

El fallecido fundador de la revista Playboy dejó estipulado en su testamento que sus beneficiarios no podrán gozar de su patrimonio si adquieren adicciones, informó The Blast.

"O si es (el beneficiario) clínicamente dependiente del uso o el consumo de alcohol o cualquier otra droga o sustancia química que no esté prescrita por un médico certificado o un psiquiatra como parte de un tratamiento supervisado por un doctor o psiquiatra" , indica el testamento.

El documento legal también estipula que si los encargados de manejar el testamento consideran que alguno de los beneficiarios, su viuda Crystal Harris, de 31 años, y sus cuatro hijos: Christie, de 65 años; David, de 62; Marston, de 27 y Cooper, de 26, es incapaz de cuidarse a sí mismo, también se le negará el acceso a su herencia.

Hefner estableció su testamento el 21 de mayo de 1991. Fallecido a los 91 años, es recordado por haber sido un partícular y excéntrico hombre, y en esta ocasión las cláusulas para que su mujer e hijos puedan heredar su fortuna, no son para menos.

En la primera versión de dicho documento se nombró a sí mismo como administrador legal hasta su muerte y como segunda administradora a su secretaria Mary O'Connor, quien falleció en el 2013.

En tal año Hefner actualizó su declaración de voluntad e incluyó a su esposa y a sus cuatro hijos como fideicomisarios.

Marston y Cooper, no podrán convertirse en administradores hasta que cumplan 30 años.

Sus herederos tienen que:

Mantenerse alejados de las drogas y el alcohol.

No derrochar en exceso.

Además, los administradores pueden requerir una prueba de droga a cualquiera de ellos. De dar positivo, podrán recuperar el dinero tras mantenerse un año sobrio.

No es la única cláusula. Hefner también estipuló que en el caso de salirle más hijos a posteriori de su muerte y no haber sido reconocidos previamente por él, no heredarán nada: «A cualquier persona que afirme ser hijo mío, incluido cualquier hijo concebido después de mi muerte, a menos que ese niño haya vivido conmigo en mi hogar y haya sido reconocido por mí como mi hijo».