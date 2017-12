Publicidad



"Considero que es momento de sacar la casta por mis hijos y hablar con la verdad por su propio bien", escribió la conductora en un extenso mensaje dirigido a sus seguidores.



"Que le daba asco la cesárea tan asquerosa que me habían hecho para dar a luz a los triates", contó la conductora.



"Quiso predecir que me quedaría sola para siempre sin poder rehacer mi vida con una nueva pareja por dos motivos: primero, por que le daba asco mi cesárea y segundo, porque nadie se iba a fijar en mí con cuatro hijos", compartió la conductora.



"Que quede claro, nadie me regaló nada, yo compré la casa con todos mis ahorros de años de trabajo para poderles dar un techo a mis hijos", recriminó Gómez Mont.



"¡Jamás se ha presentado!", termina diciendo Inés Gómez Mont.

La conductoradecidió romper el silencio en este época con fuertes declaraciones sobre suAunque Gómez Mont aclaró que siempre ha sido de la idea de que la ropa sucia se lava en casa y más por respeto a sus cuatro hijos,Las palabras más fuertes, según Gómez Mont, fueron cuando le recriminaron la cesária que le hicieron.La conductora explicó que hace unos seis años, cuando tuvo triates, de unos ocho meses y que estaban conectados por haber nacido prematuros, su entonces esposo le dijo que no quería continuar con el matrimonio y que no la amaba más.Aunque Gómez Mont le suplicó a su entonces esposo, porque le daba miedo y no sabía si sola iba a poder con sus hijos, Javier Díaz estaba convencido.También reveló que, a quien ella consideraba su amiga.Iné Gómez Mont señaló queAclaró que aunquenunca fue cierto.La conductora señala que elde ellos a pesar de las continuas invitaciones a los festejos.Les comparto mi historia, aquí esta la verdad de mi vida, jamás antes contada por respeto a mis hijos y a mi vida íntima.Hoy se las comparto con mucho amor, ya que nunca he escondido nada y mi vida ha sido un libro abierto para todas ustedes.Lamento que haya tenido que ser así, por que no me gusta el escándalo ni el morbo en las historias, pero ya me cansé de callar por tantos años y sólo recibir agresiones.Seguramente después de esto el papá de mis 4 hijos y su familia darán patadas de ahogados y querrán seguir lastimando e inventando cosas y afectar mi imagen, es por eso que he decidido hablar y dar con esto por concluido el tema.Ya no crean más mentiras!!Soy consiente que hay muchas madres como yo con situaciones similares y lo único que les puedo decir, es que la vida se encarga de poner todo en su lugar, empezando por Dios y también que estoy segura nuestras autoridades lo harán, les juro que no he perdido la fe de que se haga justicia el respecto.Prometo que haré todo lo que esté en mis manos para seguir apoyando a madres solteras y a sus chiquitos.LEVANTEMOS LA VOZ, PERDAMOS EL MIEDO Y NO DEJEMOS QUE NADIE MÁS ABUSE DE NUESTRA INTEGRIDAD Y LA DE NUESTROS HIJOS.Inés exhibe a su ex esposoDespués de tantas declaraciones a una revista de espectáculos por parte del papá de mis 4 hijos y su familia, donde gritan desesperados por ayuda, por que soy una mala madre q le prohíbe ver a sus hijos, aquí una prueba de muchas que tengo para demostrar las mentiras de este sujeto, y de lo que es capaz por querer fama y por querer desprestigiar a la madre de sus hijos!!Aquí queda claro de su viva voz que dice...“Después de 6 meses los dejo de ver, y los vuelvo a ver padrísimo.... y me dices te tocan el próximo fin de semana , y pues... no puedo, tenia un plan, viaje o boda y no puedo fallar!!!!Punto número uno ¿ qué padre deja de ver a sus hijos 6 meses y se desentiende de ellos por completo?Punto número 2- está desesperado por ver a sus hijos y no puede fallar a sus bodas, viajes o compromisos y si fallarle a sus hijos ????Punto número 3- si lo presionó a que le tocan el siguiente fin de semana , entonces donde está la parte donde no lo dejo ver a los niños????Mucha incongruencia por parte de esta persona, no creen???Dejen de caer en sus trampas y las de su familia.Dejen de vender notas mías escondiéndose en “fuentes cercanas”Todo lo que declaran son mentiras!!Viven de las apariencias y lo único que les importa es el que dirán!! Soy una mamá que siempre he luchado por el bienestar de mis hijos y jamás haría algo que los perjudicara.Ya me canse de callar, no me gusta exponer estos temas pero también voy a empezar a defender a mis niños, pues por callar tantos años han creído que pueden pasar encima de mi y de mis chiquitos!!Ya basta!!!