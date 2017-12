Los músicos que agredieron a sus propios fans

Son casos aislados, pero en los conciertos aún siguen viéndose escenas de violencia que deberían ser duramente condenadas. Y no hablamos de violencia entre el público (que también), sino momentos pasados de vueltas protagonizados por músicos que no dan ejemplo de nada. La pasada semana saltaron las alarmas después de que el líder de Queens of the Stone Agepropinara una patada a una fotógrafa que simplemente estaba ejerciendo su trabajo, pero como él hay muchos otros artistas a los que se les ha ido la olla por completo por diversas circunstancias. He aquí algunos ejemplos que, ojalá, no vuelvan a repetirse jamás.

A Queens of the Stone Age no les gustan los fotógrafos del foso

Deberían estar acostumbrados a que les hagan fotos en los conciertos, pero la semana pasada el líder de la banda estadounidense, Josh Homme, le dio una patada en la cara a una fotógrafa llamada Chelsea Lauren en Los Ángeles. Así, gratuitamente y sin motivo aparente. Obviamente, Lauren le ha denunciado y Homme, ante lo evidente, ha pedido perdón públicamente y ha afirmado que el acto fue del todo involuntario. Pero por lo pronto, no sabemos si por esto exclusivamente, su actuación en el programa de Ellen DeGeneres ha sido cancelada hasta nuevo aviso.

Björk, el terror de los aeropuertos

No subestimen su estatura. La islandesa en 1996 llegaba a Bangkok y no tenía muchas ganas precisamente de atender a la prensa que ahí le esperaba. Y más yendo acompañada de su hijo Sindri, al que siempre ha protegido de los focos. Tan pronto una reportera le dijo un inofensivo “bienvenida a Bangkok” la artista mostró toda su furia y demostró ante las cámaras que no hay cabellera ni cara que se le resista. Y no ha sido la última vez: en 2007 atacó a un reportero en la Gare du Nord de París y, un año más tarde, otro periodista fue testigo de sus malas pulgas a su llegada al aeropuerto de Auckland. Conclusión: si te la encuentras por la calle ni te acerques para pedirle un autógrafo. En caso contrario atente a las consecuencias.

Crystal Castles, para punk ellos

La edición de 2009 de Sónar será por siempre recordada como aquella en la que Crystal Castles la liaron parda. Empezaron diez minutos más tarde de lo programado y el micro de su por entonces cantante, una Alice Glass colocada como una puerta, era completamente inaudible más allá de la primera fila. No obstante, eso no justifica que Alice se volviera completamente loca y empezara a destrozar la batería que había en el escenario (cedida por el festival) y se liara a empujones con un miembro de seguridad cuando pretendía echarla. La organización poco después culpó de lo sucedido a los técnicos de sonido de la banda, quienes manipularon el equipo por sus narices. Nunca más volvieron a pisar el festival, lógicamente, y ni falta que hace. Ni se te ocurra llamar gordo a Greg Graffin de Bad Religion

Corría 1996 cuando en el Doctor Music Festival Bad Religion actuaban como cabezas de cartel de la tercera y última jornada. El concierto empezó según lo preestablecido, pero todo cambió cuando el líder de la banda, Greg Graffin, animó a un joven del público a subir al escenario. Lejos de darle un abrazo el anónimo chico, fruto de alguna litrona o algún estimulador químico de más, empezó a llamar gordo, calvo y vendido a un Graffin que no entendía nada. Aunque eso sí, cuando acabó pillando que no le estaba dedicando piropos precisamente el estadounidense le echó del escenario sin necesidad de mostrar los puños. Bendita la paciencia de Graffin y de la cámara de la televisión catalana que inmortalizó el momento. Amy Winehouse no se andaba con chiquitas En los últimos años en los que Amy Winehouse actuaba era del todo imprevisible. Si no cancelaba en el último momento salía al escenario en un estado cuanto menos discutible. Esto último es lo que ocurrió en 2008 en el mastodonte festival de Glastonbury, en el que mientras interpretaba Rehabpara las primeras filas, sin saber el por qué, le dio un par de puñetazos a uno de sus fans. Por mucho que hemos revisionado las imágenes seguimos sin lograr ver qué hizo el seguidor en cuestión para acabar con la cara marcada. No molestes a Snoop Dogg mientras actúa En 2005 el rapero y su séquito estaban actuando en Seattle cuando, de pronto, un fan llamado Richard Monroe se subió al escenario. Y no, no fue muy bien recibido que digamos, ya que los amiguitos de Dogg empezaron a propinarle un palizón ante la mirada de los presentes de esos que duelen sólo de ver. Monroe denunció al rapero pidiendo una indemnización de 22 millones de dólares, pero el juez determinó que el artista no le tocó ni un pelo (en el vídeo se puede apreciar que Dogg no se suma a la agresión) y el fan finalmente acabó percibiendo una nada desdeñable cifra de 449.000 dólares por parte de la discográfica. A Tool se les da muy bien el Jiu-jitsu Si aún tienes dudas acerca de si es correcto o no subirte al escenario mientras tu grupo favorito está actuando, con esto tendrás la respuesta. Los estadounidenses Tool estaban interpretando en 2012 Pushit cuando un seguidor invadió el escenario. ¿Qué ocurrió después? Pues nada más y nada menos que su cantante, Maynard James Keenan, le hizo una llave y le dejó en el suelo inmóvil. Aunque lo mejor del asunto es que Maynard, lejos de parar, siguió cantando encima del fan como si no hubiera ocurrido nada. Asegúrate siempre de que tus artistas no dominan las artes marciales. Atente a las consecuencias si le robas el Rolex a A$AP Rocky Los hay que no van a conciertos para disfrutar de la música, sino para llevarse un trofeo. Y no uno cualquiera, sino un Rolex valorado en 15.000 dólares. Esto es lo que aconteció en Londres en julio de 2012 durante un show de A$AP Rocky. El rapero estaba frente a las primeras filas actuando cuando de pronto alguien del público le arrebató el reloj, así que ya pueden hacerse una idea de la que se organizó en el local minutos después. Se montó una pequeña batalla campal (aunque eso sí, A$AP no movió ni un dedo porque rápidamente salió en su defensa parte de su equipo) con tal de dar con el Rolex. Lo acabaron encontrando, pero para la posteridad quedó un vídeo cuanto menos surrealista. Vete preparado de casa a un concierto de Pantera Phil Anselmo, el líder de los metaleros Pantera, de siempre ha sido un frontman al que le ha gustado la polémica. Mucho se ha discutido sobre sus discursitos racistas (sin ir más lejos, este mismo año la lió en un concierto al hacer el saludo nazi y gritar “white power”), pero en la red pueden además encontrarse innumerables vídeos en el que el estadounidense desafía al público y alza los puños, incluso, ante los miembros de seguridad que intentan salvaguardar la cordura en la sala. Por mucho que pasen los años Anselmo sigue sin autocontrolarse. Respeta a los músicos cuando te dicen que están actuando lesionados Por mucho que Fat Mike de NOFX dijese hace tres años en un concierto en Sídney que estaba actuando lesionado por culpa de unos fuertes dolores en el cuello, el público ahí congregado no paró de lanzarle vasos y todo lo que tuviera a mano como si estuviera jugando a la diana. Teniendo en cuenta la lesión, el líder de la banda fue cabreándose por minutos. Aunque todo se torció cuando un fan invadió el escenario y le agarró por la espalda. ¿Cuál fue la respuesta del artista? Pues directamente propinarle un guantazo en la cara y darle una patada en la cabeza que podría haber acabado en tragedia. Si no estaba en condiciones de actuar se podría haber ahorrado la lamentable escenita, simplemente, cancelando el show.