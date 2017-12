Marjorie Sousa, Gabriel Soto, Geraldine Bazán y sus escándalos amorosos

Publicidad

Uno de los mayores escándalos fue el que protagonizaron los actores Marjorie Sousa y Julián Gil por la patria potestad del menor Matías. Aunque inicialmente se peleaba también la manutención, el escándalo escaló cuando comenzaron los rumores sobre el verdadero padre de Matías.Ante ello, Julián Gil pidió una prueba de ADN para comprobar que Matías era su hijo, ante los rumores de que había habido una supuesta infidelidad de Sousa con el actor Gabriel Soto.La polémica llegó a la cúspide cuando se reveló que la actriz Geraldine Bazán se iba a divorciar del actor Gabriel Soto, en medio de los rumores de la supuesta infidelidad de éste con Sousa.Hasta el momento, aunque según Julián Gil, un juez ya ordenó la prueba de AND, aún no se ha revelado si ya se realizó y sí el menor es hijo de él.Luego de un capítulo muy largo, tal parece que Fernando del Solar ahora ya olvidó por completo a Ingrid Coronado, pues este año anunció que ya inició un romance.Se trata de Anna Ferró, una mujer italomexiana, que fue maestra de pilates del conductor.Ella es la novia de Fernando del Solar¿Y cómo anda Ingrid en el amor?La propia conductora de TV Azteca, Ingrid Coronado, declaró cómo le va en el amor.Los rumores de la separación de Andrea Legarreta y Erick Rubín robaron los reflectores del espectáculo.Sin embargo, nunca se confirmó y la propia Legarreta aclaró que eran puros chismes. Incluso, la conductora de Televisa se mostró preocupada porque usaron su imagen para vender productores a costa de la falsa noticia de su separación.Kate del Castillo volvió a la polémica este año al revelar en la serie “Cuando conocí al Chapo” que en Televisa había un “catálogo de actrices” que se ofrecían a los ejecutivos o patrocinadores.Sin embargo, Kate del Castillo se retractó durante una entrevista a un portal de internet, y conductores del programa Hoy como Galilea Montijo y Andrea Legarreta aclararon qué catálogos sí existen en Televisa.La muerte de una de las “Lavanderas”, Karla Luna, no sería más que otro capítulo bochornoso, pues se desataría la disputa por los hijos de Luna y de Américo Garza, quien fue su esposo, pero la traicionó con una de sus mejores amigas y otra “Lavandera”, Karla Panini.Al principio, la familia de Luna denunció que las niñas fueron sustraídas ilegalmente por su padre sin que se realizara un juicio para determinar a quien corresponde la patria potestad.La propia Karla Panini publicó un video donde se ven a las hijas de Karla Luna conviviendo con las suyas.Hasta el momento, se desconoce si las niñas de Luna quedaron en manos de la familia de ella o de su esposo Américo Garza.