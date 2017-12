Se emberrincha MC y sale de la alianza con PRD y PAN

Publicidad



“Toño Mota en 2015 como candidato independiente obtuvo 25 mil votos para la diputación federal en Pachuca, quedando en segundo lugar. Por eso nosotros solicitábamos postular candidato ese distrito, pues, para que MC refrendaríamos ese ejercicio… no se quiso abrir y prácticamente el distrito que nos dejaban era Tulancingo”, expresó este día en conferencia de prensa.



“Fue un desencanto para MC cuando supimos de estas pretensiones; nada más son refritos de diferentes partidos y por eso no estuvimos de acuerdo con este tipo de figuras”, señaló el hermano de Gerardo Sosa Castelán, exdirigente del PRI y presidente del patronato de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH).

Movimiento Ciudadano en Hidalgo abandonó la coalición “Por México al Frente” porque el Partido Acción Nacional (PAN) acaparó la candidatura a la diputación del distrito VI, con cabecera en Pachuca, en donde el partido naranja pretendían postular a Antonio Mota Rojas.Así lo señaló Damián Sosa Castelán, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en el estado, quien junto con el consejo de su partido, no estuvieron conformes con la candidatura a la diputación federal por Tulancingo ni la segunda senaduría que le ofrecieron.Por esta razón, la semana pasada las dirigencias nacional y estatal de MC tomaron la decisión de no ir en alianza con el PAN y PRD para las diputaciones federales y senadurías, más no para la presidencia.Lo anterior ocasionó que tampoco se concretará una coalición en el ámbito local para la postulación de candidatos a diputados locales, en las que estaban pidiendo tomar partida en los distritos de Tulancingo, Metepec, Zacualtipán, Pachuca y Mineral de la Reforma.Sosa Castelán dijo que MC le hubiera aportado al frente alrededor de 81 mil votos; por lo que ahora irán solos: “No tengo la mejor duda que a Movimiento Ciudadano le va a ir bien en las próximas elecciones. Si subimos de 12 mil a 81 mil votos para las diputaciones locales; con el trabajo que hemos hecho nos va a ir muy bien, tenemos la posibilidad de tener de tres a cuatro diputados locales”, aseguró.Al opinar sobre la postulación de José Guadarrama Márquez y Francisco Xavier Berganza por una de las senadurías, el dirigente de MC señaló que el anuncio les causó desilusión pues pensaron que habría nuevas caras.