Entérate. Estos son los puentes y días feriados del 2018

La época que para muchos es la mejor del año por fin llegó.Las casas huelen a flor de Nochuebuena, ponche de frutas y galletas de jengibre y el espíritu navideño invade las calles, pero no podemos olvidar que este 2017 se termina y también comienzan los recuentos, las listas de propósitos y deseos.Pese a que muchos ya están de vacaciones disfrutando de sus familias, aún quedan muchos que continúan con las faenas del trabajo y en lo único que piensan es en los descansos que podrían tener el próximo año.Para no hacerlos esperar más, te enumeramos los puentes y días feriados qué podrás disfrutar en el 2018, para que empieces a planear a dónde y cómo vacacionar.De acuerdo con el calendario escolar 2017-2018, el próximo año tendrá al menos cuatro fines de semana largos y uno más que podría extenderse.El primer asueto del año es este 1 de enero; el segundo está contemplado para el 5 de febrero, cuando se celebra el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917; el tercero sería para el 19 de marzo, en conmemoración del natalicio del ex Presidente Benito Juárez, y el 19 de noviembre, en sustitución del 20 de noviembre, Día de la Revolución.El siguiente año el 1 de mayo, día feriado y descanso obligado para todos los trabajadores y estudiantes, será martes, por lo que podría convertirse en un fin de semana largo, en caso de que las escuelas lo concedan.Otro día feriado es el 16 de septiembre, sin embargo se espera que no afecte a las actividades laborales puesto que será domingo.Navidad será el martes 25 de diciembre, por lo que si te toca trabajar podrías descansar o te pagarán el triple.Otros días que descansan los peques del hogar serán el 10 y 15 de mayo, Día de la Madre y del Maestro, respectivamente; así como el 2 de noviembre, Día de Muertos.En el calendario de la SEP destallan los periodos vacacionales.Los estudiantes retomarán sus actividades el 8 de enero, pero descansarán por Semana Santa del 26 de marzo al 6 de abril, y concluirán actividades en junio o julio dependiendo del calendario que ocupen su plantel, ya sea de 185 días o de 195.ahc