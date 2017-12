Chocan de frente dos motociclistas

Dos motociclistas chocaron de frente la noche de ayer, cuando circulaban sobre la avenida Universidad, frente a la UTec de Tulancingo, causando la muerte de uno de ellos.



El lamentable percance se suscitó a eso de las siete de la noche, de acuerdo al reporte de los servicios de emergencia, que acudieron.



Al lugar se presentaron también elementos de Tránsito municipal y seguridad pública, quienes reportaron dos motocicletas involucradas en el accidente, una de la marca Susuki color azul y otra marca Yamaha, roja.





Paramédicos confirmaron que uno de los motociclistas ya no contaba con signos vitales, quien no llevaba identificación y no se pudo corroborar su identidad.



Por su parte, el lesionado fue trasladado por una unidad y paramédicos de Cruz Roja Tulancingo.



El lugar del accidente fue acordonado para el arribo de las autoridades ministeriales.