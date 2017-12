Publicidad

La calidad del aire en Irapuato la mañana de este 25 de diciembre se registró como no satisfactoria, de acuerdo al monitoreo de SEICA (Sistema Estatal de Información de Calidad del Aire).Además de Irapuato, otras ciudades del Corredor Industrial como Celaya, León y Salamanca también despertaron esta Navidad con calidad del aire no satisfactoria, mientras que municipios como Silao registraron calidad del aire satisfactoria y otros como San Luis de La Paz, San Miguel de Allende, Abasolo y Guanajuato con buena calidad del aire. Purísima del Rincón también reportó calidad del aire no satisfactoria.