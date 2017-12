Aumentan los ataques a choferes de Uber

Publicidad



“Eso da inseguridad porque nos remiten a colonias peligrosas, además de que al saber que usamos efectivo les da más tentación”, señaló una de las conductoras afectadas.



“Pero al abrir la aplicación, me di cuenta de que no iba ningún viaje en curso, cuando le pregunto si había cancelado el viaje, me sacó un cuchillo y me dijo ‘calladita, pon tus manos en el volante’”



El criminal le cuestionaba porque recibía llamadas y mensajes, “‘sabes qué, lo que pasa es que me están siguiendo por GPS, el carro tiene, el celular también y hasta yo tengo GPS’, fue lo primero que se me ocurrió”, narró la conductora. La respuesta del ladrón fue que no contestara.



“Pero los compañeros sospecharon y me siguieron buscando, mientras que estas personas me trajeron por todo La Luz, Delta y en ese tiempo me siguieron buscando los compañeros”.



“Subí un pasaje de una señorita en Haciendas de San José, eran como la 1:30 de la mañana, venía de dejar un viaje en Cepol y me cayó ese otro viaje porque era la unidad más cercana”, narró el operador

“Se sube la chica adelante y otras tres personas atrás. Íbamos hacia Arboleda del Refugio, allá por el Tajo de Santa Ana, nos fuimos hasta Timoteo Lozano, en la Libertad se bajó uno y más adelante, casi llegando al Tajo, se bajó otro”.



“Como no quise soltar ni celular ni dinero, si me metieron una buena friega y hasta quebraron uno de los vidrios del carro”, finalizó.



“Al regresar al carro uno de ellos se sube en el asiento del copiloto con una mochila en las piernas, y apestaban bastante a marihuana, lo que no me extrañó, porque he llevado hasta a ‘juniors’ también oliendo a marihuana. Pero de todos modos avisé la situación al grupo donde estoy”.



“Y no me animé a contestar porque ya me sentía medio incomoda, los tres ya iban echándose miradas entre ellos”.

“Cuando vieron que no contesté las llamadas y que eran insistentes, el fulano de adelante se agacha y me saca una pistola, me la pone en el vientre y me dice ‘tranquila y sus manos al volante porque sino aquí ya valió”.



“Ya íbamos cerca del fraccionamiento y como no contestaba nada, eso los compañeros lo toman como una alarma y ya me empezaron a seguir”, de lo cual advirtió a los delincuentes, pero uno le contestó que igual “me los trueno a toda la bola”.

“Entonces el de la pistola cortó cartucho, ya cuando hizo eso sí pensé ‘ya valió’, hasta me mareé, agarré la imagen de la virgen de San Juan que llevo conmigo y le dije que si era su voluntad me ayudara a salir de esta y me pasaron un montón de cosas por la cabeza”.



“Me bajé del coche a patalear, a gritar. Es mucha impotencia la que se siente”, recordó la mujer.



“Uber no te apoya, nosotros ora si que somos el jamón del sandwich entre Uber y el socio, pero a nosotros ¿quién nos apoya?. Si te roban el carro, tu equipo, no se hace cargo, no te asegura nada”, señaló “Mario”.

“A Uber le vale todo, lo unico que le interesa es cobrar y no dan más”, añadió en ese mismo sentido “Guadalupe”, que contó que en septiembre la plataforma había notificado que apoyaría con un botón de pánico a los operadores, pero no se ha concretado.



“En Uber condenamos los incidentes de inseguridad que se presentan en las ciudades. Reiteramos nuestro compromiso con los socios y usuarios, y les recordamos que es fundamental que cualquier situación se reporte en la aplicación para poder dar seguimiento puntual y actuar oportunamente; así como es imprescindible que reporten cualquier situación irregular a las autoridades pertinentes.

“Para Uber la seguridad de todos los viajes es una prioridad y un esfuerzo continuo. El pasado mes de agosto, implementamos nuevas funciones de seguridad para socios conductores que incluyen: verificación adicional a través de Facebook a nuevos usuarios que pagan en efectivo; posibilidad para los conductores de compartir su viaje hasta con 5 seres queridos con tan solo apretar un botón, y un nuevo chat interno para evitar revelar números telefónicos entre socios y usuarios”.

Lo que pareciera serde clientes de Uber, para cada vez más operadores de la plataforma se convierte en una mala experiencia que incluso. En los seis últimos meses los asaltos se han incrementado notoriamente y la única opción para los choferes es cuidarse entre sí.Casos como el de, el joven de 18 años que desapareció desde el 28 de noviembre cuando salió a conducir un vehiculo de la plataforma en Celaya, sin que se sepa de su paradero después de encontrar su auto con un impacto de bala; o el de Héctor Godínez, el agente de tránsito de León que también era operador y fue encontrado sin vida en agosto pasado en Juventino Rosas, son reflejo de la inseguridad que acecha a estos trabajadores del volante.Aunque admiten que desde el inicio de la operación de Uber en León, se presentaron hechos de inseguridad, los operadores coinciden en que durante los últimos seis meses el numero de asaltos ha crecido.Uno de los factores que influyeron fue la aceptación de pagos en efectivo para liquidar el servicio.En testimonios otorgados bajo anonimato por operadores de la plataforma y consulta con varios más, expusieron la vulnerabilidad bajo la que deben laborar y las opciones que deben de tomar ante estas dificultades.“Diana” tiene poco más de un año como operadora y hace dos meses cerca de las 9 de la noche, la plataforma “me mandó a recoger un usuario al Chedraui de Adolfo López Mateos, por Francisco Villa., entonces lo subí e inicié el viaje, pero no sé que pasó que empezó a fallarme el Internet de mi celular, y pensé ‘bueno, luego lo inicio’”.El joven le indicó que iba hacia Santa Ana del Conde, “y de pronto por el puente de La Herradura, me dijo quey mejor íbamos para Loza de los Padres”.Ella le pidió oportunidad de abrir la aplicación para notificar el cambio de ruta.Diana tuvo la oportunidad deen un grupo de WhatsApp al que está integrada, el aviso de que se sentía en peligro fue respondido también con mensajes de texto y llamadas por sus compañeros.El auto de Luis Fernando Alvarez apareció, con un balazo, pero del joven operador no se ha sabido nada hasta la fecha.Tras casi 35 minutos de viaje, “al llegar a Loza de los Padres me pidió pararme y recogimos a otro chavo que se sentó atrás y sentí como que. Después me pidieron ir con rumbo a Duarte. Me dijeron que contestara los mensajes y llamadas de mis compañeros, diciendo que todo estaba bien”.Le pidieron apagar sus luces y así la mantuvieron por casi 40 minutos más en los que le pedían manejar lo mas rápido que pudiera. Finalmente, los ladrones decidieron queEl saldo fueron 300 pesos que tenía como efectivo, “afortunadamente el celular no se lo llevaron porque les dije que tenía GPS, y ayudó que”.“Mario” contó su experiencia apenas después de abandonar la plataforma, tras un hecho de inseguridad que le llevó a tomar esta decisión. Fue a principios de diciembre, “me dejaron sin lo de la liquidación de ese día, y era fin de semana, traía unos tres mil pesos”.Ya habían pasado casi 25 minutos, “se quedó uno con la chava, pero ninguno se quiso pasar adelante, que porque así es el servicio y bueno, total que poco más adelante de que nos quedamos nosotros, sacan un bastón retráctil y por atrás me lo ponen sobre el cuello como para ahorcarme”.Aunque “Guadalupe” en más de un año de operar ya había tenido algun episodio que no fue más que un susto en la zona suroeste de la ciudad, hace casi cuatro meses tuvo que pasar el mal trago de un asalto.Cerca de las 9 de la mañana, “me pidieron un servicio en la colonia San Antonio, se subieron tres muchachos. Me pidieron pararme en una esquina, en la calle, no en ningún domicilio, y me pidieron parar en una tortillería porque iban a comprar algo de comida, según esto eran albañiles”.Los supuestos albañiles le pidieron ir a Residencial El Molino, y durante el traslado ya algunos compañeros le intentaron contactar por la alerta que había enviado.Héctor Godínez, agente de tránsito en León y conductor de Uber, que fue hallado muerte en agosto en Juventino Rosas.Mientras que otro de los pasajeros sacó una navaja y me la puso en la cara, “sígale dando, no se pare y nada de choquesitos ni eso, porque aquí nos la tronamos”, le dijo. La insistencia en llamadas de sus compañeros siguió, peroAl llegar al Fraccionamiento El Molino, la condujeron por algunas calles y después, “prácticamente empezaron a revisar el coche, pero mi bolsa no la pudieron ver primero, pero después si la alcanzaron a ver, me la pidieron y vaciaron todo en su mochila”Le pidieron pararse poco mas adelante y justo en el lugar había una vereda, “como que ya saben exactamente óomo hacerle, entonces se bajaron y tomaron carrera”.El velorio de Héctor Godínez.La creación de grupos de WhatsApp, el uso de aplicaciones para alertar riesgos y hasta la instalación de sistemas de ubicación y control satelital, son algunas de laspara protegerse.Entre ellos hay medidas que toman para prevenir, cómo el no tomar pasaje en avenidas principales sino en domicilios, o verificar que la identidad y edad de los usuarios que van a abordaren la aplicación, o también evitar algunas colonias.Adicional a ello, han desarrollado códigos para dar aviso mediante llamadas telefónicas de algun riesgo sin crear sospecha en quienes en ese momento ven como una amenaza o incluso están amagándolos. También han recurrido alcon las que un grupo de teléfonos pueden recibir la alerta de alguno y también la ubicación.El ataúd con los restos del joven conductor, hallados en Celaya. Foto: Julián Ernesto PérezPero otros han tomado como opción la instalación de sistemas satelitales de rastreo e inmovilización de vehiculos, o también botones de pánico, para lo que, costo que deben de cubrir los socios o incluso los operadores. Todas estas opciones, sin que haya ningún respaldo por parte de la plataforma.Ante estos señalamientos, se consultó a la empresa para que expusiera su postura.Pero los operadores entrevistados señalaron que, sólo una señaló tener la del seguimiento de su viaje, pero el resto mencionaron ni siquiera conocerlas.La Secretaría de Seguridad Pública de León señaló quecon los operadores de la plataforma ni acercamientos para concretarlo, y detalló que desde que inició el año y hasta el fin de noviembre,por parte de operadores de Uber en números de emergencia.De estos 11 reportes, ocho fueron de robos de vehículo, dos de robo a operadores y uno por privación de libertad.