2017, el año más violento y los asesinatos que lo marcaron

Los asesinatos que marcaron 2017, el año más violentoEste año se convirtió en el más violento de las últimas dos décadas, según los datos reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).De acuerdo con el documento, la cifra de investigaciones por homicidios dolosos ya rompió el récord, pues se registraron 23 mil 101 incidencias de este delito.Con esto, las 22 mil 855 investigaciones iniciadas por homicidios dolosos en 2011 quedaron en segundo lugar a nivel nacional, según los datos reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).A 11 años de que el gobierno de Felipe Calderón dio inicio a la guerra contra el narcotráfico, México es el segundo país más peligroso a nivel mundial para ejercer el periodismo.En lo que va del año han asesinado a 12 periodistas. Según el reporte de Reporteros Sin Fronteras, México se ubicaba en el segundo lugar más peligroso para ejercer el periodismo, luego de Siria, un país que se encuentra en guerra.Luego de la muerte del periodista de Veracruz, Gumaro Pérez, el pasado 19 de diciembre, nuestro país igualó a la cifra de Siria con 12 muertes de reporteros.Estos son los periodistas asesinados este año: Cecilio Pineda, Tierra Caliente, Guerrero; Ricardo Monlui, Veracruz; Miroslava Breach, Chihuahua; Maximino Rodríguez, Baja California Sur.Javier Valdez, Sinaloa; Jonathan Rodríguez Córdoba, Jalisco; Salvador Adame, Michoacán; Edwin Rivera Paz, Veracruz; Luciano Rivera, Baja California; Cándido Ríos, Veracruz; Edgar Daniel Esqueda, San Luis Potosí.La violencia también azotó en la clase política, pues según un recuento de EL UNIVERSAL, al menos ocho alcaldes han sido asesinados en lo que va del presente año.Resalta el caso de Víctor Manuel Espinoza Tolentino, presidente municipal de Ixhuatlán de Madero, en Veracruz, quien fue asesinado junto con su esposa y otros tres acompañantes el 24 de noviembre.Los cuerpos de las cinco víctimas aparecieron en la zona conocida como La Haciendita, del municipio de Banderilla, zona conurbada a Xalapa, capital del estado de Veracruz.El último caso fue el alcalde de Bochil del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sergio Antonio Zenteno Albores, quien fue ejecutado el pasado lunes 18 de diciembre en una calle del centro de Tuxtla Gutiérrez, informó la Fiscalía de Chiapas.Mara Fernanda era originaria de Xalapa, Veracruz, y desde hace un año y medio fue enviada a estudiar a Puebla la Licenciatura de Ciencias Políticas.En septiembre, la estudiante acudió con algunos amigos a un bar de Cholula, zona conurbada a Puebla, y en la madrugada del viernes tomó un taxi de la empresa Cabify.La unidad llegó a su vivienda, pero de acuerdo con las cámaras de videovigilancia ella jamás descendió, días después fue encontrada sin vida. El chofer fue detenido y acusado de la privación ilegal de la libertad.La PGJ de la Ciudad de México esclareció el caso de la muerte de Lesvy, cuyo cuerpo fue hallado dentro de Ciudad Universitaria (CU). Los primeros peritajes determinaron que la mujer se suicidó colgándose de la caseta telefónica y que éste lo observó su pareja sentimental, quien no hizo nada para ayudarla.El sujeto, de 29 años de edad, fue detenido e ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente por homicidio simple doloso en espera de que se continuara con la investigación del caso. Sin embargo, los padres de la joven estaban en desacuerdo con los peritajes. Días después las autoridades señalaron que el novio de Lesvy era el principal sospechoso de la muerte.El pasado 31 de agosto, Victoria le pidió permiso a sus padres para salir a festejar sus 23 años, en todo momento se comunicó con ellos vía WhatsApp y hasta el sábado les notificó que se encontraba bien y que estaba con Mario, su novio.Al día siguiente fue encontrada muerta en un cuero de hotel. Las autoridades aseguran que la adolescente estuvo bajo una regadera con agua hirviendo durante diez horas.La policía aún no logra detener a Mario Sáenz, principal sospechoso del feminicidio.El año empezó con una tragedia que golpeó una secundaria en Monterrey. En enero, un menor de edad ingresó armado y disparó contra una maestra y un compañero del Colegio Americano del Noreste.El responsable del ataque se disparó después de agredir a la maestra y a su compañero. Días después la maestra también falleció.El incidente ocurrió poco antes de las ocho de la mañana en un salón de clases del nivel de secundaria.El control por el llamado "Triángulo Rojo", en Puebla, la zona de oro del "huachicol" en México, generó una ola de violencia por los enfrentamientos entre las organizaciones criminales al interior de los grupos que se quieren apoderar de la sustracción de hidrocarburos de los ductos de Pemex.La organización de Antonio Martínez comenzó a movilizarse en camionetas blindadas y, tras el escudo humano que logró organizar el líder "huachicolero", dispararon contra los militares. En este acontecimiento se encontraban niños y mujeres.Tras el intento de ordeñar hidrocarburos, los "huachicoleros" han provocado varias muertos en este año. Tan sólo en esta semana, se registraron tres muertos por una riña entre el mismo grupo delictivo.En noviembre, Guerrero fue el estado más violento; tan sólo se registraron 190 homicidios dolosos.El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dio a conocer las cifras de los delitos que han reportado los estados desde enero a noviembre de 2017. Baja California, es el segundo estado más violento con 178 asesinatos reportados.De los 190 homicidios reportados, 14 se cometieron con arma blanca, 115 con arma de fuego y 61 con otro elemento.Luego de ser el segundo estado con mayor violencia en noviembre, esta semana se localizaron seis cuerpos colgados en tres distintos puentes vehiculares en los municipios de La Paz y Los Cabos.Señalaron que los seis hombres no presentaron heridas de bala y que horas después fue asegurado un vehículo en La Paz, en las inmediaciones del ayuntamiento, con rastros de sangre.En un sólo día se han registrado hasta nueve ejecuciones en la entidad.