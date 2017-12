Esto le pasa a tu piel en diciembre

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Se acercan las fiestas navideñas entre buscar los regalos, cenas y querer dejar todo el trabajo listo para irte libre, es probable que el estrés esté a todo lo que da. Y aunque sabemos que la ansiedad y el estrés son malos para la piel es un poco difícil evitarlo, pero puedes reducirlo.El estrés afecta de muchas formas al cuerpo y especialmente a la piel. Si tienes acné, resequedad en la piel, enrojecimiento y el envejecimiento prematuro son gracias al estrés, así que ¡relax!También produce desbalances hormonales, el cortisol y la adrenalina no permiten que la piel se regenere de manera correcta.Con todos estos factores, es obvio que tu piel también va a sufrir las consecuencias. Entre que no duermes, comes mal, te enfermas y estás débil, los procesos de regeneración y protección de las células no se ven igual. Por eso te ves apagada y como gris aunque estés de vacaciones.Para resolverlo ya sabes, relájate, y puedes darle un boost a tu rutina skincare con mascarillas y productos que te humecten y le regresen la vida y la luminosidad.