El arte del recalentado

Pareciera que con cada golpe de calor los sabores se intensifican, pero el recalentado, uno de los grandes placeres de esta temporada, también tiene su ciencia.Lo primero y más importante es no dejar alimentos fuera del refrigerador por más de dos horas, si la temperatura es mayor a 32 °C el tiempo máximo de exposición debe reducirse a una hora. Esto para evitar el crecimiento de bacterias y microorganismos causantes de enfermedades."Las bacterias crecen rápidamente en un rango de temperatura entre los 4.4 °C y los 60 °C, duplicándose en número cada 20 minutos", advierte el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.Divide y almacena, en recipientes o bolsas herméticas, porciones pequeñas para refrigerar en el tiempo recomendado, evitar recipientes estorbos y echar mano de las sobritas conforme el antojo lo dicte.Si vas a congelar tus preparaciones, no olvides colocar una etiqueta con la fecha de preparación y recuerda que puedes almacenarlas hasta por cuatro meses.Los alimentos deben ser recalentados a una temperatura interna mínima de 74 °C o hasta que emitan vapor. En el horno de microondas, es necesario cubrir y rotar para calentar de manera uniforme.Te compartimos cinco ideas sencillas ideas para reinventar lo que sobró de la cena.Recíclalo en chalupas o tostadas, no necesitas más que tortillas fritas.Úsalos para rellenar empanadas. Compra discos en el súper y sella con un poco de huevo.Prepara cremas de verduras, sólo licua los vegetales sobrantes con leche, mantequilla y caldo.Hazlo gelatina o panacotta. Lo único que requieres es grenetina y queso mascarpone.Prepara una lasaña. Agrega salsa de jitomate e intercala con láminas de pasta y queso.Con información de Arturo E. Navarro