En nuestro país, utilizamos muchos modismos, regionalismos y expresiones cada vez que abrimos la boca.Nos encanta utilizar refranes (no importa la generación a la que pertenezcamos), llevamos el doble sentido a otro nivel y somos maestros en combinar el castellano con palabras de lenguas precolombinas.Dicho lo anterior, es fácil comprender por qué les cuesta tanto trabajo a los anglosajones entender ciertas frases que utilizamos todos los días.Hicimos el ejercicio de traducir algunas de las más populares y sí, nos dimos cuenta de que dichas en inglés no tienen ningún sentido.Frase que quiere expresar “Quién es mejor”Postal David Lozano AMFrase que quiere expresar “Aparenta buena calidad”Postal David Lozano AMFrase que quiere expresar “Se complicaron las cosas”Postal David Lozano AMFrase que quiere expresar “Haré que me digas la verdad”Postal David Lozano AMFrase que quiere expresar “Hazme caso enserio”Postal David Lozano AM6.- “Bájale de huevos”Frase que quiere expresar “Tranquilízate”Postal David Lozano AM7.- “Está cañón”Frase que quiere expresar “Está complicado”Postal David Lozano AMEl pilónFrase que quiere expresar “Tuvo sexo”Postal David Lozano AM