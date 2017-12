Evita accidentes con luces navideñas

Publicidad

El uso inadecuado de las luces navideñas, que en esta temporada adornan los hogares y árboles de Navidad, puede provocar accidentes y quemaduras graves, por lo que es necesario tomar medidas de prevención.Todos los días, antes de encender las luces, debes verificar que los enchufes y los cables —aunque sean nuevos— no estén rotos o sueltas las conexiones, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud.Vigila con frecuencia la temperatura de los cables de las series de luz y no las dejes encendidas cuando la casa se quede sola o al irte a dormir.Es importante recordar que las luces no deben utilizarse en árboles metálicos y tampoco deben colocarse muchas series en un mismo enchufe, a fin de evitar cortos circuitos e incendios.Lo ideal es que distribuyas las conexiones eléctricas en diversos contactos para no sobrecargarlos y provocar calentamientos, así como evitar instalaciones eléctricas provisionales.Antes de utilizar luces navideñas en exteriores, comprueba en la etiqueta que sean aptas para esos sitios.Si durante el tiempo que mantienes los adornos en tu casa necesitas sustituir alguna de las bombillas de la series de luces, debes desconectar primero la corriente eléctrica.No instales series de luces en árboles que tengan clavos o en partes que puedan cortar o dañar el recubrimiento de los cables eléctricos.Además, debes apagar durante el día las luces navideñas. Mantenerlas encendidas todo el tiempo genera sobrecalentamiento, y en consecuencia, un corto circuito.