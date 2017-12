Publicidad

(Larissa de Macedo Machado) está rompiendo las redes y no sólo por las millones de reproducciones de su video, sino porque en ésteSe trata del tema brasileño(Vete, chica mala), con una duración de 3 minutos 26 segundos.El video apenas fue publicado el 18 de diciembre y en menos de 10 días obtuvo más dey cuando lo veas seguramente ya tendrá muchísimo más.En el video participan Mc Zaac, Maejor ft. Tropkillas y Dj Jury Martins, y la protagonista, la cantante Anitta de 24 años aparece al inicio del video presumiendo sus glúteos bajo un mini short color rojo en el que se observa parte de su celulitis.La filmación fue en las favelas de Río de Janeiro y el contenido de éste ha sido criticado porY es que el video muestra a decenas de mujeres en diminutos bikinis "tomando" el sol para broncearse, mientras que un chico desnudo del torzo les rocía "aceite".También la grabación fue criticada porque participó en la producción el fotógrafo estadounidenseque recientemente fue acusado de conductas sexuales inapropiadas.Racista, porque según The Guardian, activistas negros cuestionaron a la cantante de pelo ondulado o liso, apropiarse de rasgos de su cultura al mostrarse en ese vídeo con trenzas en todo el cabello.Vai, malandra, an anÊ, tá louca, tu brincando com o bumbumAn an, tutudum, an anVai, malandra, an anÊ, tá louca, tu brincando com o bumbumAn an, tutudum, an anTá pedindo, an, anSe prepara, vou dançar, presta atençãoAn, an tutudum an, anCê aguenta an, anSe eu te olharDescer, quicar até o chãoDesce, rebola gostosoEmpina me olhandoTe pego de jeitoSó começar embrazando contigoÉ taca, taca, taca, tacaDesço, rebolo gostosoEmpino te olhandoTe pego de jeitoSe começar embrazando contigo, éNão vou mais pararCê vai aguentarNão vou mais pararCê vai aguentarVai, malandraShow me somethin'Brazilian baby, you know I want yaBooty big, sit a glass on itSee my zipper put that ass on itHypnotized by the way you shake itI can't lie I'm tryna see you nakedAnitta, baby, I'm tryna spank itI can give it to you, can you take it?Já tá louca, bebendoTão solta, envolvendo, eu tô vendoNão para, nãoVai, malandra, an anÊ, tá louca, tu brincando com o bumbumAn an, tutudum, an anVem, malandra, an anEu tô louca, tô brincando com o bumbumAn anVai, malandraTurn around and put it down on me, babyVai, malandra, an anÊ, tô louca, tô brincando com o bumbumAn an, babyDesce, rebola gostosoEmpina me olhandoTe pego de jeitoSó começar embrazando contigoÉ taca, taca, taca, tacaDesço, rebolo gostosoEmpino te olhandoTe pego de jeitoSe começar embrazando contigo, éNão vou mais pararCê vai aguentarNão vou mais pararCê vai aguentarThrow it back on me and ZaacMake it clap, yeah, I'm into thatPullin' tracks, yeah, I'm into thatFrom the back, yeah, I'm into thatBig dog say to the kitty catYoung boss where the millis atIn favela where it's litty atAnd the whole Brazil is feelin' thatJá tá louca, bebendoTão solta, envolvendo, eu tô vendoNão para, nãoVai, malandra, an anÊ, tá louca, tu brincando com o bumbumAn an, tutudum, an anVai, malandra, an anÊ, tá louca, tô brincando com o bumbumAn an, baby