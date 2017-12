Las hijas de los hombres más poderosos del mundo

Publicidad

Esta chica dede edad creció en una de las familias más ricas del mundo, pues su papá es el creador de Microsoft, Bill Gates, cuya fortuna se estima en 86 mil millones de dólares, según la revista "Forbes".. Es conocida por su gran pasión por la hípica, su padre no escatimó en gastos para que su pequeña tuviera lo mejor y participara en competencias ecuestres en las que ha destacado. Incluso,y se convirtiera en una de las mejores jinetes del mundo.Jennifer Katharine Gates estudia Biología en la Stanford University y es novia del jinete egipcio Nayel Nassar. A través de su cuenta de Instagram la pareja comparte lindas fotos de su noviazgo.La guapa Eve Jobs, quien. Eve es la tercera hija del creador del iPhone y Laurene Powell.La pasión de esta joven son los caballos, misma que comparte conempresario mexicano Eugenio Garza Sada,Terminó sus estudios de bachillerato en la Academia Upper Echelone, un centro en línea que le permite ajustar sus estudios con su pasión por la equitación, pues ella dedica mucho de su tiempo a competencias ecuestres.Pertenece a una de las familias de banqueros más acaudaladas del mundo, pues Ariana Rockefeller es hija de David Rockfeller, cuya fortuna se estima en 3.3 billones de dólares.Es diseñadora de moda y en 2011 creó su propia firma de ropa, además es una de las socialités neoyorquinas preferidas.Ella está casada con Matthew Bucklin, un analista financiero con quien contrajo nupcias en el 2005.Durante su tiempo libre practica equitación y ha participado en torneos hípicos, además es amante del arte por lo que ha iniciado su propia colección., cuya fortuna se estima en 3.500 millones de dólares.De joven fue modelo, pero en la vida adulta se consolidó como una exitosa empresaria cuyo imperio abarca moda, negocios, medios y autoayuda.Ivanka Trump está casada con Jared Kushner, propietario de una inmobiliaria y de la editorial The New York Observer.; incluso tiene su propia oficina en el Ala Oeste de la Casa Blanca donde se sumó a su marido quien trabaja como asesor del presidente estadounidense.Carlos Slim cuya fortuna se estima en 54.500 millones de dólares.Johanna Slim Domit se encarga de los programas educativos de la Fundación Carlos Slim y está casada con Arturo Elías Ayub con quien tiene tres hijos.Por su parte Vanessa Slim Domit preside la Asociación de Superación para México y América Latina (ASUME), que rige los programas de bienestar social de las fundaciones Telmex y Carlos Slim. Está casada con Daniel Hajj, tienen cinco hijos.Mientras que Soumaya Slim Domit es vicepresidenta del Museo Soumaya. Está casada con el arquitecto Fernando Romero y tienen cinco hijos.