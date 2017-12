Retoman fotos de supuesto acoso a Salma

Publicidad

Salma Hayek rompe el silencio sobre los abusos y amenazas que recibió de Harvey Weinstein: "durante años, fue mi monstruo". https://t.co/Sd0VS8C3Wm pic.twitter.com/0nWfkWF9Xs — NYTimes en Español (@nytimesES) December 22, 2017

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Medios internacionales retomaron fotografías de la alfombra roja del estreno de la cinta, ocurrido en Londres, en el 2012, en las que supuestamente se puede ver cómo Oliver Stone acosa a Salma Hayek El cineasta ha sido acusado de comportamiento sexual inapropiado por las actrices Patricia Arquette y Carrie Stevens. Hayek , quien no se ha pronunciado respecto a las fotos con Stone, recientemente publicó una columna en The New York Times en la que denunció acoso por parte de Harvey Weinstein, durante la producción de, del 2002.Weinstein, acusado por más de 40 mujeres de acoso y hasta abuso sexual, fue defendido por Stone, quien dijo que habría que esperar a que juzgaran al productor.