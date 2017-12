Le 'fallan' a Osorio jugadores mexicanos

2017-12-26 09:41:08 | AGENCIA REFORMA

Juan Carlos Osorio se entusiasmaba con ver en 2018 al menos a 18 mexicanos en Europa de cara al Mundial.

Sólo el "Chucky" cumplió los deseos del técnico. Foto: Especial



Juan Carlos Osorio se entusiasmaba con ver en el año 2018 al menos a 18 mexicanos compitiendo en Europa de cara al Mundial.



La realidad es que de no moverse más el mercado, apenas 12 seleccionados del Tricolor jugarán en el futbol del Viejo Continente cuando arranque la Copa del Mundo.



Durante el Foro CANCHA en marzo, el técnico de la Selección Mexicana candidateó a Hirving Lozano, Jürgen Damm, Orbelín Pineda, Néstor Araujo y Jesús Molina para dar el salto de calidad durante la Copa Confederaciones y seducir a algún club de Europa.



El técnico reconoció que entre más mexicanos estuvieran en las mejores Ligas, mayor sería la posibilidad de trascender en Rusia 2018.



Sólo el "Chucky" cumplió los deseos del técnico.



Lo que es peor, Jonathan dos Santos y ahora Carlos Vela le dieron la espalda al futbol europeo, tentados por la buena calidad de vida y el plus económico que supone jugar en la Major League Soccer, de Estados Unidos.



Mientras Lozano la rompe en Holanda con el PSV Eindhoven e incluso los aficionados le cantan el "Cielito Lindo", la suerte de los otros cuatro candidatos es contrastante.



Néstor Araujo aún es pilar de Santos, pero el club tuvo una de las peores temporadas de su historia.



La baja de juego de Orbelín Pineda fue tan pronunciada que de ser el orquestador de las Chivas campeonas ahora sólo jugó 963 minutos de mil 530 posibles.



Jesús Molina ya no ha sido considerado al Tri "A" por Osorio y apenas inició en seis de los 23 partidos del Monterrey.



Jürgen Damm vive un escenario similar con los Tigres al acumular 841 minutos de 2 mil 70 posibles, es decir el 40.6 por ciento.