Transporte lento y deficiente pretende aumento de tarifas

El posible incremento que buscan aplicar las autoridades al pasaje del transporte público y que podría llegar hasta un 20 por ciento, según petición de los transportistas, no es aceptado por los usuarios a quienes provocó malestar.hasta 10 pesos para combis y 40 pesos en taxis lo consideraron como algo injusto, al coincidir en que los pasajes se elevan, pero no los salarios en igual proporción.Acusan deficiencias en el servicio por las malas condiciones de las unidades: “las puertas no cierran”; “los choferes manejan a exceso de velocidad”; “las urban parecen sardinas”.“Incrementa el pasaje y no el salario mínimo, entonces no sé cómo se compensa ese aumento”, dijo el estudiante Marcos Cid de la Paz, quién antes de abordar una ruta alimentadora en la estación 19 del Tuzobús, señaló que los 160 pesos que gasta por transporte a la semana aumentarían a 200.Tras la reestructura del sistema de transporte, al menos en Pachuca, los usuarios se ven obligados a utilizar de dos a tres rutas que genera un costo mayor diario.El gasto promedio para traslado, va de 32 a 190 pesos diario por el número de integrantes de la familia.dijo desconocer el posible aumento, pero señaló que el precio “es muy caro”, sobre todo cuando tiene que trasportarse en compañía de hijos y sobrinos para llevarlos a la escuela.Su gasto por día, es des al pagar dos rutas de seis personas para llegar a su destino. En caso que el pasaje aumente un 20 por ciento, Denisse Márquez tendrá que pagar 48 pesos más, lo que equivale a un total de 240 pesos diarios, es decir, mil 200 pesos semanales., dijo que el pasaje “en ocho pesos está bien, 10 es mucho”, ya que, para llegar a su trabajo de limpias en el Parque Pasteur utiliza cuatro colectivas.Sentada en una de las bancas del jardín, señaló que de los 32 pesos que gasta en la, pagaría 40 pesos diarios, por lo que “no debe subir y todo debe de estar igual”; porque sus gastos de transporte se elevarían de 160 a 200 pesos semanales.Sin embargo, existen oficios que requieren de varios recorridos en el transporte de Pachuca, tal es el caso de María que en su labor como promotora llega a utilizar al menos 12 rutas diarias y su gasto diario es de 90 a 100 pesos, de existir aumento significaría un gasto extra de 24 pesos.Paulina es otro caso de inconformidad, pues afirmó que viaja de lapara surtir el mandado que usa en su cocina económica y gasta dos pasajes que a la semana son entre 80 y 96 pesos.Afirmó que “sube todo, los alimentos, los alimentos básicos y las verduras que están por los cielos”. Tan sólo en mandado gastó de 80 a 90 pesos de más en comparación a otros meses. Junto a eso, “si el pasaje sube tendría que pagar 100 pesos por semana, y esos 100 pesos podrían ser para comida, dijo.El costo actual del transporte público no es proporcional al salario mínimo, coinciden los usuarios. Sin hacer distinción, los entrevistados afirmaron que “el servicio es deficiente” tanto taxis, como colectivas y el Tuzobús.Aarón Mejía bajó con su silla de ruedas por la puerta principal del Tuzobús exprés número cuatro. Antes de dirigirse a la salida, el encargado de la estación Presidente Alemán abrió el paso para personas con discapacidad y fue así como el joven de 28 años se dirigía a su empleo en la empresa Celular Milenium.Aunque el usuario del transporte aseguró que “es bastante fácil” la cuestión de movilidad e ingreso a las estaciones, el precio de cuatro pesos que paga es alto en comparación con el Metrobús de la Ciudad de México en donde señaló, también ha viajado.Al esperar que el semáforo dé luz verde para pasar, Aarón contó que no siempre ha gozado de un empleo como actualmente, para él, sería ideal que “las personas con discapacidad puedan viajar gratuitamente”, ya que no todos cuentan con solvencia económica.“Un aumento en el Tuzobús sería injusto porque el salario mínimo apenas alcanza para lo básico, subiendo el transporte va a ser más difícil para la ciudadanía”, aseguró. Aunque en Pachuca paga la mitad de la tarifa, en el Metrobús el acceso a las líneas no tiene costo.Sin embargo, el precio actual del transporte y su posible aumento no es el único descontento que expresan los usuarios, el servicio en general es deficiente, especialmente en los tiempos de traslado.Cada estación del Tuzobús, cuenta con una pantalla para ver los minutos estimados de llegada de cada camión, mismos que oscilan entre los 13 y cuatro minutos, no obstante “las rutas de tardan mucho en llegar” y en su mayoría, no cumplen con la hora que indica la parada.“El servicio está mal, antes se nos facilitaba. Para ir al Centro se lleva una hora o más, las alimentadoras dan mucha vuelta, el transporte no nos beneficia en nada y es caro”, dijo Mónica Arias Zapata que abordó el exprés número dos con dirección a Plaza Juárez.Los usuarios relataron que no es viable tomar las rutas alimentadoras porque generan un doble gasto, además no pasan por los lugares específicos que requieren. Aunque aseguraron que las rutas anteriores al Tuzobús no eran mejores, pero los llevaban puntualmente a donde querían.Para trasportarse, Adriana Alicia Rangel Hinojosa usa combis convencionales, las rutas del Tuzobús y las alimentadoras según lo requiera. Mientras espera su camión, contó que lo más desagradable de sus trayectos es la velocidad con la que conducen los choferes.“No me gusta cómo manejan porque parece que traen puercos en lugar de personas y más si van retrasados. Con las otras combis era más práctico, las que las alimentadoras no nos dejan justo a dónde vamos”, dijo antes de cargar sus bolsas para subir el transporte.