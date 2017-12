PGR, a contrarreloj en pesquisas del caso Javier Duarte

Publicidad

La Procuraduría General de la República tiene menos de un mes para concluir la investigación en contra del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.El próximo 22 de enero concluye el término solicitado por la PGR para realizar la investigación complementaria contra el ex mandatario.De acuerdo con las reglas del nuevo sistema penal, una vez concluido el término, la PGR informará del cierre de la investigación y solicitará al juez de control que fije fecha para la audiencia en la que dará inicio la etapa intermedia del proceso, en la que se ofrecerán pruebas.Además, se prevé que la PGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, fije el monto total que le imputará al ex mandatario.Esto, debido a que desde julio pasado, cuando el ex gobernador fue presentado ante el juez federal de control con sede en el Reclusorio Norte, los fiscales de la SEIDO le imputaron un desvío por 438 millones de pesos, pero afirmaron que sólo tenían documentado fehacientemente un desvío de 38 millones 500 mil pesos durante la administración de Duarte, provenientes de la Secretaría de Educación Pública del estado.La defensa puede solicitar más tiempo para allegarse de las pruebas que se desahogarán durante el juicio.Para ello, deberá formular la solicitud antes del 22 de enero, documento en el que exprese la justificación para requerir la prórroga, que puede ser de otros seis meses.Aunque el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que, de manera excepcional, el Ministerio Público también puede requerir la ampliación del término para investigar, esto ya no es posible, debido a que la ampliación y el tiempo de investigación complementaria no deben exceder el máximo de seis meses que prevé la ley.Debido a que la PGR agotó este plazo desde la petición del tiempo para investigación complementaria, esta posibilidad ya se cerró para los fiscales.Una vez cerrada la investigación definitivamente, la PGR cuenta con 15 días para solicitar el sobreseimiento, la suspensión del proceso o formular su acusación.A continuación, la defensa y la PGR podrán ofrecer sus pruebas durante la audiencia intermedia en la que el Ministerio Público expondrá su acusación.Duarte responderá y el juez resolverá sobre las pruebas que admitirá para su desahogo y cuáles no.Después, el juez dictará auto de apertura de juicio e indicará ante qué tribunal deberán acudir PGR y la defensa de Javier Duarte para continuar con el procedimiento.Javier Duarte de Ochoa fue extraditado en julio pasado por el gobierno de Guatemala.