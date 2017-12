Charrez: Fue una farsa; Procu: sí hay reporte de robo

Publicidad

Pascual Charrez Pedraza, presidente municipal de Ixmiquilpan, aseguró que la detención de un sujeto durante el sábado 24 de diciembre “fue una farsa”, dichas declaraciones las dio al acudir al retiro de los automóviles exhibidos en el centro de Ixmiquilpan.El alcalde aseguró que las unidades recuperadas no habían sido reportadas como robadas; sin embargo, la Procuraduría del Estado de Hidalgo dio a conocer que por lo menos cuatro contaban con reporte, así como una de las motonetas aseguradas.Charrez Pedraza arribó junto con delegados y seguidores al jardín principal del municipio donde explicó que los hechos del pasado sábado fueron "falsos y armados", además dijo que los autos recuperados no cuentan con reporte de robo por lo que serían retirados del jardín municipal.También dijo que en los hechos del sábado, integrantes del movimiento 5 de enero estuvieron presentes, por lo que dijo no se les permitirá que ocasionen más desmanes e inclusive pidió a los delegados ubicar a los líderes de dicho movimiento.Cabe mencionar que el pasado domingo, el área de prensa del edil emitió un comunicado donde el Ayuntamiento aseguraba que era el alcalde junto con delegados quienes habían recuperado las unidades robadas.Por el delito de receptación, los sujetos que fueron retenidos por los habitantes de Ixmiquilpan serán procesados, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).Detalló que a través de la Coordinación de Investigación y Recuperación de Vehículos Robados (C.I.R.V.R.) obtuvo orden de aprehensión de dos hombres, por su presunta participación en el delito de Receptación.El 24 de diciembre, uno de los imputados identificado como R.B.M fue sorprendido por un grupo de personas, en las instalaciones de del Mercado Municipal de Ixmiquilpan, cuando intentaba robarse un vehículo.Con la intervención de Agentes de la Policía Investigadora, las personas quienes exigían una solución por los actos del hombre, se trasladaron junto con el ahora imputado, a un inmueble ubicado en la Calle 5 de mayo, propiedad de L.A.P.C. donde se localizaron cinco vehículos y dos motonetas, de las cuales una contaba con reporte de robo vigente.Derivado de los hechos, las dos personas fueron puestas a disposición de la Agencia del Ministerio Público, para que los imputados aclararan su situación legal, por lo que se dio inicio a la integración de la Carpeta de Investigación correspondiente.La representación social solicitó audiencia ante el Juez de Control, celebrándose esta el 26 de diciembre, y en donde la defensa de los imputados se acogieron al término constitucional de 72 horas para que se resuelva su situación jurídica.El Ministerio Público solicitó al Juez de Control, se les aplicara la medida cautelar de prisión preventiva justificada, la cual fue otorgada a los imputados, mientras se resuelve si serán vinculados a proceso.