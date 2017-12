Llega dólar a $20

Publicidad

Aunque inició con retrocesos, el dólar regresó a 20 pesos al menudeo, mientras los mercados evalúan el anuncio de la Comisión de Cambios sobre coberturas cambiarias.En las sucursales del banco Citibanamex, el dólar se regresa a 20 pesos a la venta y a 19.20 a la compra.Más temprano, la divisa estadounidense cedía 5 centavos, a19.95 pesos.En el mercado interbancario, la moneda estadounidense baja 3.43 centavos, al ofrecerse a 19.6995 frente un precio de compra de 19.6895.Lapara que vendiera este martes coberturas cambiarias liquidables por diferencias en moneda nacional por un monto de 500 millones de dólares con cargo al programa originalmente anunciado en febrero.La Comisión está integrada por el, otro Subsecretario de dicha dependencia, el Gobernador del Banco de México y dos miembros de la Junta deRespecto a información económica, en Estados Unidos se difundieron números de la manufactura regional, mientras que en México no hay catalizadores económicos en la agenda.En la parte petrolera, el precio del Brent del Mar del Norte sube 0.58 por ciento y el del West Texas Intermediate 0.52 por ciento, al tiempo que las plazas bursátiles en Nueva York presentan pequeños cambios con sesgo en contra.El Nasdaq disminuye 0.36 por ciento; el Standard & Poor's, 0.06 por ciento, mientras el Dow Jones se mueve 0.07 por ciento.El Índice S&P BMV/IPC de la Bolsa Mexicana de Valores tiene un aumento ligero de 0.01 por ciento a 48 mil 392.98 puntos en una mañana en que no define dirección, luego del fin de semana largo por las celebraciones navideñas.Las plazas de capitales en Europa no tienen actividad este martes.