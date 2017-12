Tlaxcoapan gastará 56 millones de pesos en 2018

En sesión extraordinaria, el cabildo de Tlaxcoapan aprobó por mayoría de votos el presupuesto de egresos para el 2018 por más de 56 millones de pesos.



La regidora perredista, Lizeth Vargas Juárez, señaló que pese a que pidió documentos complementarios para analizar el presupuesto, no se le entregaron.



En este sentido, Vargas Juárez enumeró diversos documentos fiscales que solicitó a la tesorera Julissa Arteaga desde el 17 de octubre, mismos que no le fueron entregados.



En respuesta, la tesorera señaló que poco tiempo después de recibir el oficio de la regidora les llegó otro de transparencia solicitando la misma información por lo que esos documentos se subieron al portal del Ayuntamiento; sin embargo, no se encuentra en el sitio antes citado.



Asimismo el regidor de Morena, Miguel Rodríguez Chávez, solicitó una fecha para la entrega de información a lo que se respondió que será entregada el siguiente 29 de diciembre pese a que se solicitó con tiempo para su análisis.



Durante el análisis la regidora Lizeth Vargas también mencionó los 27 millones que se destinan para gastos personales, monto que representa casi el 50 por ciento del presupuesto, por lo que pidió buscar la forma de reducir el recurso para pago de nómina, el cual es de 16 millones 550 mil pesos según lo expresado por el alcalde.



En este sentido, el presidente municipal Jovani Miguel León Cruz concordó en hacer un análisis sobre el gasto de nómina y reestructurar la administración a bien de generar ahorros.



También se solicitó información sobre la Comisión de Agua y Saneamiento de Tlaxcoapan (CAST) y del Sistema DIF municipal y poder avanzar hacia su completa descentralización.

