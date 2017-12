Brinda alegría a niños con cáncer

Publicidad

A catorce años de haber formado “Los Planes de Alonso”, la señora Rocío Preciado se ha convertido en un héroe para muchos pequeños que padecen esta enfermedad, ya que a través de viajes a la playa busca darles un poco de alegría.Uno de los últimos planes de Alonso, hijo de la señora Rocío, fue conocer el mar. Luego de su partida tras perder la batalla contra el cáncer, la señora decidió formar una fundación donde se comprometería llevar año con año a la playa a un pequeño con esta enfermedad y a la fecha ha cumplido el sueño de muchos.Estos viajes los comenzó un joven que padecía esta enfermedad. Su primer viaje al mar lo realizó a la playa de Manzanillo.Poco a poco la cifra de menores que participan en los viajes ha ido aumentando, hasta llegar a llevar a 50 menores por año.Para la señora Rocío, la fundación ha representado un gran reto tanto para ella como para cada una de las personas que lo conforman.La asociación realiza seis viajes por año con ocho niños aproximadamente, principalmente a las playas de Manzanillo, Playa del Carmen y Acapulco, que han disfrutado los pequeños acompañados de sus mamás. Para ellos es como un verdadero sueño y para algunos, una de sus últimas peticiones, lo que para la señora Rocío ha sido una enorme responsabilidad.A varios de los pequeños que han realizado estos viajes se les han detectado desde distrofia hasta cáncer terminal, algunos de ellos de Centros Especiales y otros del Instituto de Pediatría en México.Para la señora Preciado ha sido sorprendente ver como los niños al llegar al mar, se muestran contentos y sobre todo estables en cuanto a su enfermedad, esto la llena de mucha alegría.“‘Los Planes del Alonso’ han crecido mucho, ahora me han buscado muchas mamás que sus hijos tienen otro tipo enfermedad y me piden que sus hijos conozcan el mar. Eso para ellos es un regalo de Dios que ellos puedan conocer el mar y aunque algunos se encuentran en fase terminal, me satisface saber que tuvieron la oportunidad de conocer el mar”, refirió.“A veces la gente piensa que mi carga es muy pesada, pero cuando ves a otras personas que tienen una carga más pesada que la tuya, esto no es nada y creo que ellos son los héroes” señaló la fundadora de ‘Los Planes de Alonso’.En la actualidad, Rocío Preciado se ha integrado a Grupo Reto, donde se integran mujeres con cáncer de mama para brindarles también su apoyo.“Esto no es mío, es todos los Ángeles que Dios pone en la tierra, Los Planes de Alonso tocan puertas y corazones. Cada mañana es un regalo de Dios”. concluyó.Es así como la señora Rocío hace una atenta invitación a la ciudadanía en general para que aporten sus tapas de plástico a la campaña de tapas que año con año realiza para hacer posible estos viajes.