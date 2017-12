Exigen vecinos de San Isidro visita del Secretario

Publicidad



“Las acciones son a falta de respuesta de Municipio, no nos hacen caso, nos forzan a tomar justicia con nuestras manos... no es posible de que lleguemos al grado de encerrarnos en nuestras casas por temor salir y ser asaltados”, lamentó María Alcalá.



“Pediría a los colonos no se expusieran, que nos den información para trabajarla en conjunto y dar resultados que esperan. Seguiremos reforzando la información, los patrullajes para volver a detener a estas personas... muchas de ellas ya han sido detenidas”, aseguró.



“Los vecinos tienen derecho a organizarse por eso hay comités de colonos, pero hay que ser cuidadosos. Si exhiben fotografías de personas hay que recordar que, de acuerdo a las disposiciones legales, no se puede enjuiciar a una persona públicamente sin antes haberlo demostrado, acreditado en un juicio, hay que tener cuidado porque se les puede revertir”, reiteró Sánchez Castellanos.



“Es importante que cuenten con ello porque así podrán conocer qué pasa en cada colonia y me acción implementar. El alcalde (Héctor López Santillana regañó hace unos días a los vecinos de La Yesca porque bloquearon una calle con botes para cubrirse de robos, pero (las autoridades) creen que las personas van a aguantar todo el tiempo”, cuestionó Luis Ramos.



“Los vecinos ya están cansado y por eso se hacen justicieros, hacen justicia por su cuenta porque no les hacen caso, porque no hay una documentación de delitos, no hay un plan ni un trabajo... a lo mejor sí tienen pero yo no lo veo claro”, añadió.



“Las autoridades son quienes pueden dar una opinión al respecto. Desde luego que entendemos la desesperación de los vecinos porque por un lado sienten la inseguridad y por otro pueden pensar que esta acción no es la más adecuada”, apuntó.

Hartos de escuchar la frase "estamos trabajando" sin que a ésta la acompañen, los vecinos de San Isidro exigen al Secretario de Seguridad Pública (SSPL),, que visite la zona e informe al Comité de Colonos qué van a hacer para evitar más actos delictivos.Hace poco menos de un mes, los colonos, se organizaron y cooperaron para imprimir, la mayoría de ellos son jóvenes, y las colocaron en toda la zona.“¡Cuidado!, al final al policía llamaremos. Te tenemos identificado”, alertan los vecinos.Aparte de esta medida los habitantes solicitaron, a mediados del año, a la Dirección de Desarrollo Urbano, lugares en donde la delincuencia se ve a plena luz del día, sin embargo la dependencia, a cargo de Teresita Gallardo Arroyo, no ha dado respuesta.Las lonas no han logrado inhibir los robos, pues los “ladrones son sínicos, no tienen medo, a eso se dedican”, añadió la coordinadora.El Secretario de Seguridad Pública de León,, pidió a los colonos no exponerse.El funcionario se comprometió con los vecinos en atenderlos, “inclusive estos días estar pasando (...). Decirle a los colonos que la atención se ha puesto, se ha hecho vigilancia, detenciones por supuesto, es trabajar en conjunto”.Sobre las lonas que exponen a ladrones opinó que “, entiendo que muchas veces los ciudadanos nos exigen, y es eso, no vamos a escondernos, a no dejar de dar la cara, al contrariopara decirles que vamos vamos a reforzar”.El regidor panista e integrante de la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito,y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL),, ven riesgoso que los vecinos de San Isidro exhiban a los ladrones.del Observatorio Ciudadano de León (OCL), señaló que estas acciones son el reflejo de la negación de las autoridades.Alberto Ramos de nuevocada uno los temas de seguridad de las colonias para implementar acciones eficaces.El regidor panista recomendó a los vecinos acercarse a la Secretaría para que les recomienden acciones.Difundir las imágenes de los presuntos ladrones, dijo, “son, hay queporque puede ser riesgoso que tomen justicia con sus manos”.