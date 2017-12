RELEVO JUDICIAL

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Desde antes de la Navidad quedó cocinado el relevo en el Poder Judicial. Como se advirtió la magistrada Claudia Barrera será la elegida en una sesión pública del Consejo este próximo 3 de enero.Al igual que hace cuatro años que desde Palacio de Gobierno se dio un golpe sobre la mesa para apagar las grillas dejando a don Miguel Valadez Reyes, otra vez bajo la mesa el Gobernador impone su carta.Claudia es una irapuatense cercana al empresario Rafael “El Gallo” Barba, el compadre de Márquez. Tiene larga carrera en el Tribunal y el beneficio de la duda para probar su capacidad e independencia.En el arrancadero de la campaña presidencial del 2018 hay encuestas en casi todos los medios. Una que refleja el panorama por entidad es la que publica el medio digital “Revolución tres punto cero”. La encuesta aplicada por Arias Consultores del 15 al 17 de diciembre registra que Andrés Manuel López Obrador lleva ventaja de preferencias en 22 estados, Pepe Meade en seis, y Ricardo Anaya sólo en dos.Los únicos dos estados con ventaja hoy para el virtual candidato de la coalición PAN-PRD-MC “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, es su tierra Querétaro, y el bastión azul, Guanajuato. Aquí el 37% prefiere al panista, incluso más que en Querétaro, donde tiene el 32.9%. Según esa encuesta, AMLO tendría en Guanajuato el 18.3% y Pepe Meade el 18%, es decir, ni sumando ambas, alcanzan a Anaya.Pero el PAN Nacional y en Guanajuato no está para dormirse en sus laureles. Ahí está el botón de la elección del 2012 en la que su candidata, Josefina Vázquez Mota, apenas y pudo ganar en este terruño con estrecho margen a Enrique Peña Nieto. La panista obtuvo 950 mil 197 votos y el hoy Presidente de México 935 mil 652. En tercero AMLO -postulado por PRD-PT y MC- obtuvo 299 mil 686 votos.A Gobernador el candidato del PAN-Nueva Alianza, Miguel Márquez, registró un millón 111 mil votos frente al del PRI-PVEM Juani Torres Landa (q.p.d.e) con 948 mil 590. 3M logró 161 mil más que Josefina. Los dos abajo del millón 155 mil votos que obtuvo Felipe Calderón en Guanajuato en el 2006.El 2018 es distinto para todos. Los partidos detrás de AMLO ahora están con Ricardo Anaya. En lo local las configuraciones también cambian con un Partido Verde que se destetó del vínculo con el PRI. Y, de ser José Luis Romero Hicks el candidato del PRI a la gubernatura, y Felipe Arturo Camarena ya listo por el PVEM, dos ex funcionarios del gobierno foxista de Guanajuato estarían en la boleta 2018.Así que el “chico maravilla” está urgido de votos a nivel nacional y Guanajuato es uno de los estados que más debe de aportarle a la canasta. Para ello ocupará a los candidatos más competitivos en todos los cargos, y una pronta operación cicatriz. ¿Se la juegan con Diego Sinhué, o habrá una sorpresa?En León el alcalde Héctor López hace maletas para ir a campaña y hasta reflexiona estas fiestas de fin de año sobre su relevo (la licencia en la que piensa sería por más de 65 días para que no sea, de acuerdo a una última reforma legal, el primer síndico del Ayuntamiento, el novato empresario Roberto Novoa, el obligado a quedarse), pero Ricardo Sheffield reta a probar con transparencia quién es mejor carta.Fuera de su agenda pública en su visita a León el pasado miércoles, Anaya tuvo un encuentro con un grupo de emprendedores en el Centro de Innovación de La Salle. De esa reunión el panista subió a sus redes sociales un video de dos minutos y 32 segundos en el que principalmente aparece escuchando los comentarios de los jóvenes sobre sus proyectos y preocupaciones para llevar sus ideas a los hechos.En el video Ricardo abre diciendo a los emprendedores que Guanajuato es el estado que tiene más centros de formación de emprendedores y que en parte esto explica porqué la economía de Guanajuato crece más que el promedio nacional. Y en texto de su mensaje, en Twitter, agrega: “El potencial creador de los jóvenes es inmenso. ¡Lo que hace falta es generar las condiciones para que florezca!”La reaparición en las filas de Morena del ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, también tendrá su impacto en la estrategia electoral en Guanajuato, pues su encomienda es apoyar en varios distritos federales, entre ellos cinco de estos rumbos: el 01, 02, 03, 04 y 06, los cuales tienen cabecera, respectivamente, en: San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, León, Guanajuato y León.Morena no quiere que se le abra un boquete en Guanajuato que le cueste en la elección final, como en 2006, por eso el nombramiento del ex gobernador michoacano Leonel Godoy como delegado especial, es decir de tiempo completo en el terruño, y en lo que pueda ayudar Ebrard Casaubón, quien en Guanajuato tiene de aliada a su ex colaborada Malú Mícher, perfilada como candidata al Senado.El sábado pasado, en Irapuato, el Instituto Reyes Heroles del Comité Estatal del PRI, que encabeza la fresera Eira Zavala, convocó a unos 100 priístas al Curso de Documentos Básicos del PRI, requisito indispensable para quienes aspiren a ser candidato a un cargo de elección popular en el 2018.Entre los presentes pasó lista el aspirante a la candidatura a Gobernador, José Luis Romero Hicks, quien en un receso charló con el regidor Armando Uribe Valle y el líder de la CTM, Roberto Palacios. También asistió el dirigente del sector popular (CNOP) a nivel estatal, Jorge Luis Martínez Nava, quien señaló que es indispensable la formación política e ideológica para tener perfiles competitivos.En la actual Administración -26 de septiembre 2012 hasta el cierre del 2017- Guanajuato registra inversiones superiores a 11 mil 760 millones de dólares con 245 nuevos proyectos que generan 79 mil 500 empleos directos, según la Secretaría de Desarrollo Económico. Los sectores son: Automotriz-autopartes, servicios, nuevas tecnologías, agroindustrial, farmacéutico, construcción, metal-mecánica, tecnologías de información, plástico, cuero-calzado, químico, textil-confección y aeronáutico.La entidad tiene ya socios estratégicos de los siguientes países: Japón, Estados Unidos, Alemania, México, Italia, Francia, Inglaterra, Suiza, España, Canadá, India, Austria, Brasil, Turquía, Corea, Túnez, Holanda, Eslovenia, Suecia, Taiwán, Portugal y China.