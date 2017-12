Fue por una liposucción y salió sin una pierna

Mariela Anaya, una mujer argentina no imaginó que una cirugía estética terminaría quitándole su extremidad.

“Estaba por cumplir 31 y pensé en regalarme algo. Hace tiempo que quería hacerme una lipo así que busqué por Internet cirujanos y di con un doctor que me ofreció una promo por mi cumpleaños: además de sacarme la grasa de la panza me ponía el excedente en la cola. Todo me costaba 30 mil pesos. Le dije que sí”. Mariela Ayala cuenta que, tras la intervención, sufrió una infección generalizada. Estuvo 10 días en coma inducido en el Hospital Churruca y se fue de allí sin parte de su pierna derecha. “Me amputaron de la rodilla para abajo, era eso o morirme”, asegura Mariela, que hoy está aprendiendo a caminar con una prótesis. Al médico ya lo denunció por “lesiones gravísimas”.

Mariela acudió a hacerse una liposucción de abdomen, en la cual la grasa sería trasladada a sus glúteos, pero dos días después del proceso, tuvo una fiebre que la llevó nuevamente a parar en el hospital, informó El Gráfico.

"El 5 de junio, un día antes de mi cumpleaños, fui a una consulta. Me mandó a hacer análisis de sangre y un electro y el 13 ya me estaba operando. Salí del quirófano muy hinchada, pero el médico me dijo que era normal. Ya en mi casa, el dolor se volvió insoportable”, suma la mujer.

Posteriormente Mariela se preocupó. “No podía caminar y volaba de fiebre. Le mandé WhatsApp al médico, le dije que no aguantaba más. Pero no me respondió así que llamé a una ambulancia”, agrega Mariela, que fue derivada al Hospital Churruca. Lo que sigue en su memoria son “flashes: escenas de una película de terror”.

En este lugar se le amputó su pierna derecha, debido a una infección generalizada en su cuerpo, los especialistas consideraron que esto debía hacerse para salvarla, pero los padres de la mujer afirman que no sólo querían quitarle la pierna, sino que también le querían quitar la otra pierna, un brazo y una mano.

“Me dicen que se veía negra y que la cortaron por miedo a que la infección subiera. Era eso o morirme”, insiste en un intento por convencerse de que fue lo mejor. “Cuando vi que me faltaba la pierna lloré, grité y dije que prefería morir a eso. Pero con el apoyo y la contención de mi familia y amigos de a poco empiezo a salir adelante”, afirmó.

Los médicos dijeron que no pasaría la noche por causa de la infección generalizada, pero gracias a un medicamento Mariela pudo salvarse. La mujer se encuentra en proceso de demanda al médico que le practicó la liposucción.

Para el abogado de Mariela, Gabriel Van Kemenade, "el médico actuó con dolo". "Por la ligereza con la que realizó la cirugía: ella consultó un día y a la semana la estaba operando. Además, abusó de cierta posición ´dominante´ y convenció a mi clienta para que, además de la lipo, se hiciera una segunda intervención de alto riesgo”, sostuvo Van Kemenade.

Desde el instituto del barrio de Colegiales en el que se hizo la operación prefirieron no efectuar comentarios al respecto. Clarín intentó comunicarse con el cirujano denunciado quien, a través de su secretaria, manifestó que no iba a hablar sobre el tema.

Con información de Radio Fórmula; El Clarín; El Gráfico