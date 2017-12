¿Cómo eliminar tu casa de Google Maps?

Publicidad

Si te preocupa que tu casa aparezca en Google Maps ya sea por cuestión de privacidad o seguridad, sigue estos pasos para que no aparezca más tu domicilio en la aplicación de Google.1. Ubica la dirección exacta de tu domicilio. En este caso usa la misma herramienta para enfocar tu casa.2. En la parte superior izquierda da clic y elige "informar de un problema".3. Ahora elige que quieres que difuminen, ya sea tu casa, cara, coche o algún objeto.4. En cualquier campo te pedirá que informes por qué quieres que la difuminen. Ahí expondrás tus razones.5. Ingresa un correo electrónico.6. Envías la petición.Políticas de desenfoque: hemos desarrollado una innovadora tecnología de desenfoque de caras y matrículas que se aplica a todas las imágenes de Street View. Esta tecnología se ha diseñado para desenfocar caras y matrículas identificables en las imágenes aportadas por Google. Si ves una cara o una matrícula que es necesario desenfocar más, o si quieres que desenfoquemos tu coche o casa por completo, envíanos una solicitud a través de la herramienta Informar de un problema. Sin embargo, debes tener en cuenta que, una vez que Google desenfoca una imagen, el efecto es permanente. Si envías una solicitud para que se desenfoque tu casa en las imágenes de Google Street View, también se desenfocarán todas las imágenes del historial y las imágenes que se hagan en el futuro de tu hogar. Nota: No desenfocamos contenido aportado por terceros porque no es propiedad de Google. Si encuentras una imagen tuya donde se te puede identificar en contenido aportado por terceros y deseas quitarla, utiliza la función "Informar de un problema" de la imagen.Si tienes más dudas sobre las políticas de Aceptación de Imágenes y de Privacida de Google da clic en este enlace https://www.google.com/intl/es/streetview/privacy/#privacy-and-blurring