El acoso de Kevin Spacey sacudió las redes

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

el actor, director, productor y guionista, quien protagonizaba la exitosa serie House of Cards, sacudió las redes y no precisamente por su actuación en ésta, sino por las acusaciones sobre abuso sexual contra el actor Anthony Rapp.El escándalo comenzó a finales de octubre cuando el actor de Star Trek: Discovery denunció que Spacey, entonces de 26 años, buscó un encuentro íntimo con él, cuando apenas tenía 14 años.Esto sucedió supuestamente en 1986, en un departamento de Manhattan. Spacey estaba alcoholizado.aseguró Rapp.Spacey contestó en redes que no recordaba nada, pero si realmente pasó le ofrecía disculpas por actuar borracho.El actor abarcó otro tema, en esa misma disculpa reveló que era gay.Esta historia me ha llevado a abordar otros asuntos sobre mi vida. Ahora elijo vivir como un hombre gay. Quiero afrontar esto de forma honesta y abierta, y eso empieza examinando mi propio comportamiento", señaló.Las consecuencias para el actor fue haber quedado fuera de la continuación de la serie House of Cards.Este escándalo acaparó las búsquedas de Google Trends a finales de octubre y principios de noviembre.