Hace sexi video de Navidad y le llueven críticas como: 'Tu cuerpo es desagradable'

"Esta sesión fue el comienzo y el fin de mi carrera como tenista".

Este año, la grabación donde aparece Kate Upton ha suscitado un buen número de comentarios negativos en relación al cuerpo de la modelo y actriz. "¿Esto debería parecerme erótico?" o "cariño, tus músculos tienen la misma definición que un tubo de pasta de dientes", son algunos de los hirientes comentarios que los usuarios de Instagram han hecho sobre el vídeo donde Upton aparece jugando al tenis en bañador, con el cuello cubierto por una bufanda y subida a unos tacones. Combinación de prendas que, contra todo pronóstico, no se ha convertido en la diana de las críticas dirigidas a Upton.

"No me gusta tu cuerpo", "no te encuentro atractiva", "honestamente, tu figura se ve rara, no sé si es así o se debe a lo que lleva puesto", "tu trasero parece un par de tortitas", "es imposible encontrar un gramo de músculo en su cuerpo", "es un cuerpo desagradable" o "tu cara es bonita, tu cuerpo no", son otras de las críticas que ha recibido la modelo, que cuenta con cinco millones y medio de seguidores en su cuenta de Instagram.



"Si con mi imagen puedo ayudar a las chicas que están teniendo problemas con su imagen corporal, creo que es maravilloso. Es importante comer sano y estar fuerte para tener la fuerza necesaria para trabajar diez horas diarias", declaró a London Evening Standard.

Pero no todo han sido comentarios ofensivos. Kate cuenta con el apoyo de muchos seguidores que han optado por defenderla. "Eres increíble", "nunca entenderé la necesidad de avergonzar a alguien por su cuerpo. Kate, no hagas caso a tus detractores. Vive la vida a tu manera y no olvides que eres preciosa. No importa lo que digan algunos infelices", "me casaría conmigo" o "ojalá fuera esa pelota de tenis", son algunas de las palabras de ánimo que le han dejado en Instagram.

La que bromea sobre su futuro con la raqueta es Kate Upton (1992, EE. UU.). La modelo y actriz es una de las protagonistas de los 25 vídeos que la revista Love ha grabado para su ya famoso calendario de adviento (esto es: un calendario que desde el 1 de diciembre va marcando los días que quedan para Navidad).La publicación británica ofrece una alternativa a los manidos almanaques protagonizados por faros, bebés cuasi contorsionistas, monumentos históricos o personajes míticos como Marilyn Monroe.Del 1 al 25 de diciembre publican un vídeo diario en su página web capitaneado por las modelos más populares: de Irina Shayk a Emily Ratajkowski , pasando por Bella Hadid, Alessandra Ambrosio o la misma Kate Upton.Son muchos los que durante estas fiestas esperan con ganas cada uno de los vídeos de Love.Esta no es la primera vez que Upton, que mide 1,78 y pesa 70 kilos, es censurada por sus curvas. Ha confesado que la rechazaron como modelo en varias ocasiones por no estar lo suficientemente delgada. Algo que no ha impedido que sea nombrada la mujer más sexi del planeta por la revista People.El lema del calendario de adviento de 2017 es 'Stay Strong' (mantente fuerte). Con él, la publicación británica pretende acabar con los estereotipos de género que durante décadas han relacionado deportes como el boxeo, el levantamiento de peso o la lucha con el género masculino. Love recuerda que tanto hombres como mujeres están capacitados para llevar a cabo estas actividades al mismo nivel competitivo.La modelo Ashley Graham, otra de las protagonistas del calendario, asegura que la temática de este año refleja una "verdadera expresión del amor propio y de la autocapacidad de decisión de las mujeres sobre su propia sexualidad" y anima a todas las mujeres a sentirse "fuertes, porque somos poderosas y dominamos el mundo".