México, presente en los grandes eventos

2017-12-27 11:35:10 | AGENCIA REFORMA

México tiene asegurado su lugar en las inauguraciones de las principales competencias de 2018.

Foto: Especial



México tiene asegurado su lugar en las inauguraciones de las principales competencias de 2018, al tener casi 450 clasificados repartidos entre los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyongyang, los Centroamericanos de Barranquilla y la cita olímpica juvenil de Buenos Aires.



El deporte tricolor empieza su participación en estas competencias en febrero, en la justa invernal coreana, a la que tiene clasificados a tres esquiadores, que serían los únicos enviados pues de acuerdo con la Jefatura de Misión para estos Juegos es complicada la obtención de más plazas.



El 22 de enero es el día clave para saber si el contingente mexicano se incrementa y una semana después para confirmar la participación con las plazas obtenidas.



Para los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) en territorio colombiano, los cuales marcan el inicio del ciclo olímpico rumbo a Tokio 2020 para las naciones, el País acumula más de 400 plazas en una treintena de deportes, conforme a los reportes del Comité Olímpico Mexicano (COM).



A los JCC, que arrancan el 19 de julio, se aspira a integrar una delegación de entre 550 y 600 deportistas; sin embargo, la Jefatura de Misión advirtió en julio pasado que obtener plazas no garantiza la participación en los Juegos ya que se hará un análisis técnico y una proyección de resultados por deportista.



Pero una de las razones por las que el COM será muy cuidadoso en el registro de los integrantes de la delegación es la falta de presupuesto pues, a diferencia de los Juegos Olímpicos cuyo comité organizador ayuda con el transporte, hospedaje y alimentación, en unos Centroamericanos se tiene que pagar todo.



La última competencia a la que se asistirá como País este 2018 y que además representa el último compromiso importante para Alfredo Castillo como director de la Conade, son los Juegos Olímpicos Juveniles, en octubre en la capital argentina.



Hasta el momento se tienen 10 contraseñas en seis deportes, a los que se pretende llegar con un contingente de entre 50 y 60 seleccionados.



Los JCC son los más importantes para México y se busca el segundo lugar en el medallero con una cosecha de entre 93 y 110 oros.