¿Cuáles fueron la peores películas de 2017?

Filmes como "Baywatch", "La liga de la Justicia", "La momia", "Geostorm" y "9/11" estuvieron entre las diez peores películas de 2017, según la lista de los críticos de cine revelada hoy por la revista The Hollywood Reporter.La revista especializada también incluyó a 'Home Again' protagonizada por Reese Whiterspoon; “Reina del desierto” con Nicole Kidman; “Muñeco de nieve”; “El libro de Henry” con Naomi Watts y "Valeriano y la ciudad de los mil planetas".En resumen, esta selección de Hollywood Reporter ubicó “desde personajes ineptos hasta fallas de encendido de un autor, comedias libres de risas y una película de desastres particularmente explotadora”."Baywatch", protagonizada por Dwayne Johnson y Zac Efron fue “el ejemplo más angustioso del año con una cinta que luchó por una vulgaridad que nunca se acerca ni remotamente a lo divertido”.De "Justice League" señaló que "Batman", "Superman" y la recién incluida "Mujer maravilla", “avanzan lentamente hacia rendimientos cada vez más bajos en esta mezcolanza poco atractiva, que arroja a un grupo de superhéroes en una mezcla que no se congela ni hace que quieras ver más de ellos en el futuro”.De "La momia" estelarizada por Tom Cruise, Universal intenta volver al clásico monstruo con la ayuda de Tom Cruise y Russell Crowe en esta "aventura" coja y sin emoción.Extrañamente fuera de lugar, Cruise aporta poca osadía y menos encanto a la película."Geostorm", la película del desastre planetario, se reduce a ese clásico consejo de granizo molesto.Grande, tonto y aburrido, encuentra al coguionista del Día de la Independencia con la esperanza de comenzar una carrera como director con el mismo libro de jugadas, pero olvidando varias reglas del juego, según los críticos.La número uno de la lista fue "9/11" con innumerables historias que contar acerca del heroísmo mostrado por las personas en el atentado terrorista del 11 de septiembre.