Dejan fuera a Guanajuato del otorgamiento de fechas para campeonato estatal de ciclismo de montaña

La cancelación de laque se le había otorgado a Guanajuatoen el serial estatal 2017, no fue perdonado por al Agucim y han dejado fuera esta ciudad en cuanto al otorgamiento de fechas para el Campeonato Estatal de Ciclismo de Montaña 2018.En eldel 2017 el club Elementes Bike solicitó la sede de la penúltima fecha del campeonato estatal, pero no se efectuó y ahora no se otorgó fecha a esta capital, para quedarse fuera por vez primera en varios años.La Asociación Guanajuatense de Ciclismo de Montaña dio a conocer el calendario 2018 con la programación de 11 fechas, a celebrarse en los municipios de Yuriria, Tarimoro, Salvatierra, Tarandacuao, Tarimoro, Salamanca, Celaya (2), San Luis de la Paz, Juventino Rosas e Irapuato.El serial estatal inicia el 11 de febrero con la primera fecha que se programa en Yuriria, bajo la coordinación del club Laguna Bike.Por esta capital nuevamente se tendrá participación de varios ciclistas de montaña y donde tendrá mayor representación será en Master de 40, donde estuvieron peleando el11 de febrero: Yuriria (Laguna Bike)18 de marzo: Tarimoro (Sauces Bike)8 de abril: Salvatierra (Salvatierra Bike)22 de abril: Tarandacuao (Taranda Bike)6 de mayo: Tarimoro (Spartans)3 de junio: Salamanca (Hicuri Bike)24 de junio: Celaya (Conchas Bike)15 de julio: Celaya (Unido)26 de agosto: SL Paz (Chichimecas)9 de septiembre: Juventino (Halcones)14 de octubre: Irapuato (Cansaliebres)