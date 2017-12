"Chumasteiger": El apodo del nuevo refuerzo del Puebla

Publicidad

El Puebla contrató al volante boliviano Alejandro Chumacero, un futbolista que es mejor conocido como “Chumasteiger”.¿Por qué le dicen así al nuevo refuerzo del equipo dirigido por Enrique Meza? “Por el parecido del rostro con el alemán Bastian Schweinsteiger”, responde Alex Machaca, periodista deportivo de Radio Universal Cochabamba en charla con este diario.En sus inicios en el futbol, al mediocampista “le decían por su estatura (1,64 mts) 'Chumita’, pero después derivó en el otro apodo”.La comparación con la ex figura del Bayern Munich y la selección alemana no es algo que disguste al elemento proveniente de The Strongest.“Si bien muchos en Bolivia le dicen Chumasteiger, él no ha manifestado que no le guste o no”, aclara Henry Paúl Ugarte, reportero del diario boliviano El Deber.“Chumacero es un jugador que siempre está riendo o haciendo bromas, así que le da igual cuando lo llaman por un apodo” añade.La contratación del Puebla de 26 años ha militado en el Recife brasileño y The Strongest, además de ser indispensable en la selección de su país.