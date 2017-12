Banda MS cerrará las fiestas del Carnaval Guamúchil 2018

Publicidad



“Si batallamos un poquito con el elenco porque esas fechas en Estados Unidos, son fechas importantes para los artistas del Regional Mexicano, normalmente todos los artistas se van a trabajar a Estados Unidos, pero aun así, hicimos un gran esfuerzo, buscamos tener un elenco importante”.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Esta tarde fue dado a conocer parte del elenco artístico de las próximas fiestas del Carnaval Guamúchil 2018, La Magia de Disney, que se llevará a cabo del 8 al 13 de febrero.En conferencia de prensa, Carlo Mario Ortiz (Alcalde de Salvador Alvarado) y Sandro Navarro (Presidente del Patronato de Carnaval), compartieron detalles del esperado elenco artístico, el cual no fue fácil de cierta manera conseguir.“La idea es hacer un carnaval como el que hicimos este año, que este a la altura de lo que la gente quiera”, manifestó Carlo Mario.Una de las cartas fuertes de las próximas fiestas del Rey Momo, será la exitosísima agrupación sinaloense, Banda MS, la más taquillera del momento en el Regional Mexicano.Sandro Navarro manifestó al respecto:“Yo si espero que la gente acuda a presenciar el elenco artístico, porque el carnaval por si solo es un imán que jala a la gente,, estamos tratando de darle gusto a todos los géneros, la gente a través de redes sociales si reclama un grupo pop o de rock, pero habría que ver también los costos, porque no de alguna manera, no podemos salirnos de los presupuestos que tenemos manejados”.Las fiestas carnestolendas se llevarán a cabo de nueva cuenta en el estadio Alberto Vega Chávez.Todos los días serán gratuitos;