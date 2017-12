Mujer pide pensión alimenticia y la demandan

Vecino de Huejutla presentó una contrademanda a la mujer que le exigió pensión alimenticia para sus hijos.



“Los menores no son míos por eso decidí buscar asesoría legal”, argumentó a la autoridad quien dijo llamarse Julio César H. H., vecino de la calle Jardines de Huejutla.



Aceptó haber mantenido una relación sentimental con la mujer, pero asegura no haber procreado hijos con ella, “fuimos pareja, pero no hubo descendencia”, reiteró.