¡De último momento! Registran candidaturas al Senado y diputados federales

De manera inaudita, el Instituto Nacional de Elecciones pidió de último momento a los partidos políticos definir sus candidaturas para senadores y diputados federales, por razones de logística, de allí cada instituto dio a conocer nombres.El PRI en un apurado comunicado dio a conocer al filo de la medianoche, que la primera fórmula al Senado va Carolina Viggiano, para así alcanzar el fuero necesario y salvarla de algún contratiempo que pudiera surgir por aquello de su marido, su cuñado, bueno, etcétera.Como diputados federales nominaría por Actopan, a Ernesto Vázquez Baca para que ahora sí pague las despensas que debe a las mujeres del distrito local; en Ixmiquilpan le tocaría la candidatura a Héctor Pedraza, para no quedarse atrás con aquella moda de su esposa, cuando la llamaron Lady Fuero y además para que se pueda seguir depilando las cejas; en Tulancingo a Lorenzo Arroyo para pagarle todos los favores recibidos a Jorge Márquez y ya mandarlo a descansar.Luis Osorio quedó como comodín, por si en algún distrito no difícil no llega el candidato y así quedar a mano por las despensas, por los estudios médicos, por los juguetes, por algunos favores más; en igualdad de circunstancias quedaría Alejandro González Murillo, quien parece que ya rompió con el vecino de Bucareli y anda buscando cobijo.Mientras que en las filas de la alianza con Morena fueron registrados Julio Menchaca y Roberto Pedraza, quien ya se dio cuenta que en el PRI no le van a pagar ni las estampillas de su cartita que mandó a Santa Clos pidiendo candidaturas para su tres seguidores.En el PAN-PRD la figura de José Guadarrama Márquez vuelve a cobrar brillo al ser nominado candidato por tercera ocasión junto con Daniel Ludlow Kuri, quien por fin tendrá hueso y dejará que Yoli Tellería gobierne Pachuca al menos tres meses, mientras pierde la elección como es su costumbre.Aunque hay insistentes rumores en las filas panistas que Ludlow podría ser el “Juanito” de Yoli y dejarle la candidatura a ella, quien a su vez dejaría el gobierno a Oscar Pelcastre, quien ya tiene dominadas las calles de Pachuca.