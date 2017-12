Disidencia magisterial no debilita a Nueva Alianza, dice dirigente

Publicidad

Moisés Jiménez Sánchez, exdirigente del, que actualmente aglutina a la disidencia magisterial, no representa un peligro para Nueva Alianza; por el contrario, su figura ha hecho que haya más unidad en elAsí lo expresó Juan José Luna Mejía, presidente delluego que el ex líder magisterial, Jiménez Sánchez, hiciera pública su adherencia al proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador y al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).En entrevista con AM Hidalgo indicó que las decisiones y acciones de Jiménez Sánchez no debilitan a Nueva Alianza —partido identificado con el magisterio— pues al “cruzar información con nuestra militancia y estructura sucede todo lo contrario”.Moisés Jiménez “nos hace estar más unidos, conscientes y con visión de lo que queremos porque en nosotros hay pertenencia y él, definitivamente, lo que hace es ser un chapulín político que privilegia sus intereses particulares por encima de los colectivos”.Hace dos semanas,se integró al comité de Morena obteniendo el cargo de Coordinador Nacional de Estructura y Redes Políticas y Sociales; además, este fin de semana acompañó a AMLO en su gira por“Lo único que hace en la militancia dees que se molesten y se ofendan; a nosotros hace que nos aglutinemos y nos unamos más para entregar mejores resultados; ¿Moisés Jiménez representa un peligro para su partido?, claro qué no, al contrario nos está uniendo más porque nosotros sí tenemos un objetivo claro y no particular”, concluyó el dirigente partidista.